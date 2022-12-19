الأسهم الإماراتية تغلق الاثنين مرتفعة بقيادة «الخليج للمشاريع الطبية»

ارتفعت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الاثنين، إذ قفز مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.347% رابحًا 35.80 نقطة ليغلق عند مستوى 10350.64 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.588 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 212.2 مليون سهم، بقيمة 1.2 مليار درهم، عبر تنفيذ 12.5 ألف صفقة.

أداء الأسهم الإماراتية

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي؛ على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 3.73%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.61%،

يليه قطاع العقارات بنسبة 1.84%، وأخيرًا قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.35%، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.97%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.4%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.01%.

وارتفع 28 سهمًا ببورصة أبو ظبي؛ على رأسها سهم “شركة الخليج للمشاريع الطبية” بنسبة 14.63%، ثم سهم “شركة أبو ظبي للموانئ” بنسبة 3.6%، ثم سهم “بنك الشارقة” بنسبة 3.16%،

وتراجع 27 سهمًا؛ على رأسها سهم “شركة أسمنت الخليج” بنسبة 8.33%، ثم سهم “مجموعة أرام” بنسبة 7.88%، ثم سهم “شركة الفجيرة الوطنية للتأمين” بنسبة 6.25%،

فيما تصدّر سهم “الشركة العالمية القابضة” قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 233.4 مليون درهم.

بورصة دبي

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.33% رابحًا 11.16 نقطة ليغلق عند مستوى 3340.13 نقطة، وبلغ حجم التداول 128.1 مليون سهم محققة ما قيمته 235.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 4742 صفقة لعدد 34 سهمًا.

وارتفعت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 1.53%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.2%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%،

فيما تراجع قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.75%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.22%، وأخيرًا قطاعا الصناعة، والمرافق العامة بنسبتيْ 0.03%، 0.02%، على التوالي.

وزاد 21 سهمًا؛ على رأسها شركة دار التكافل بنسبة 4.58%، ثم سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 3.12%، وتراجعت 9 أسهم؛ على رأسها الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 1.85%،

ثم سهم مجموعة تيكوم بنسبة 1.76%، فيما تصدّر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم 10.8 مليون ورقة بقيمة 63.5 مليون درهم.