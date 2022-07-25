الأسهم الإماراتية تغلق الاثنين متراجعة بصدارة سهم «دار التكافل»

تراجعت مؤشرات الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الاثنين، إذ هبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.64% خاسرًا 21.06 نقطة ليغلق عند مستوى 3235.90 نقطة، وبلغ حجم التداول 76.9 مليون سهم محققة ما قيمته 183.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 4527 صفقة لعدد 32 سهمًا.

تراجع الأسهم الإماراتية

وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي؛ على رأسها العقارات بنسبة 2.08%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.66%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.44%،

ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.08%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.84%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.56%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.42%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 2.04%.

وقفز 11 سهمًا؛ على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 14.40%، ثم سهم تعاونية الاتحاد بنسبة 5%، وتراجع 18 سهمًا؛ منها سهم شركة دار التكافل بنسبة 5.84%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.08%،

فيما تصدّر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم 7.6 مليون ورقة بقيمة 40.2 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، في ختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.831% خاسرًا 80.23 نقطة ليغلق عند مستوى 9579.42 نقطة،

وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.913 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 130.9 مليون سهم، بقيمة 1.2 مليار درهم، عبر تنفيذ 8609 صفقات.

وانخفضت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي؛ على رأسها الاتصالات بنسبة 2.46%، أعقبه المواد الأساسية بنسبة 2.14%، يليه قطاع المرافق بنسبة 0.81%،

ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.5%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.37%، فيما ارتفع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.5%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.3%، ثم قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.08%.

وارتفع 16 سهمًا ببورصة أبو ظبي؛ على رأسها سهم “شركة الخليج للمشاريع الطبية” بنسبة 10.53%، ثم سهم “شركة دار التمويل” بنسبة 8.48%، ثم سهم “مجموعة جي إف إتش المالية” بنسبة 4.63%،

وتراجع 27 سهمًا على رأسها سهم “شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية” بنسبة 9.41%، ثم سهم “شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة- سوادتل” بنسبة 7.23%،

ثم سهم “شركة فيرتيغلوب” بنسبة 3.38%، فيما تصدّر سهم “الشركة العالمية القابضة” قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 336.3 مليون درهم.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.5% رابحًا 38.04 نقطة ليغلق عند مستوى 7699.88 نقطة،

وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.30% رابحًا 25.77 نقطة ليغلق عند مستوى 8572.43 نقطة.

وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.21% رابحًا 70.50 نقطة ليغلق عند مستوى 5891.32 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.19% رابحًا 11.56 نقطة ليغلق عند مستوى 6122.16 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 213.7 مليون سهم بقيمة 57 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.7 ألف صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت؛ على رأسها الاتصالات بنسبة 3.10%،

أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.01%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.89%، ثم قطاعي المواد الأساسية، والمنافع بنسبة 0.57%، 0.5%، على التوالي،

ثم قطاعا العقارات، والبنوك بنسبتيْ 0.36%، 0.32%، على التوالي، فيما تراجعت قطاعات الطاقة، والتأمين، والصناعة، والخدمات الاستهلاكية بنسب 2.66%، 1.06%، 0.43%، 0.06%، على التوالي.