الأسهم الإماراتية تغلق الاثنين متراجعة.. وصعود «كيو القابضة»

تراجعت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الاثنين، بينما صعد سهم كيو القابضة، إذ هبط مؤشر مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.14%، بما يعادل 6.52 نقطة، إلى مستوى 4058.79 نقطة.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.32%، بما يعادل 31.38 نقطة، إلى 9.848.32 نقطة.

استقطبت أسواق الأسهم الإماراتية سيولة تجاوزت 1.8 مليار درهم، في ختام تعاملات اليوم الاثنين، مع تركيزها بشكل رئيسي على أسهم العقار والبنوك والمالية.



وتوزعت السيولة، بواقع 1.52 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و301.2 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 515.6 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 28.7 ألف صفقة.



ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.56 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.874 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و686.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

صعود كيو القابضة

واستحوذ “كيو القابضة” على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 403.8 مليون درهم، وأغلق مرتفعًا 2.2% عند 3.76 درهم،

تلاه “العالمية القابضة” بنحو 224.5 مليون درهم، وأقفل عند 401.6 درهم، ثم “ألفا ظبي” جاذبًا 114.8 مليون درهم ليقفل عند 20.88 درهم.



وفي سوق دبي، تصدَّر “الإمارات دبي الوطني” النشاط، مستقطبًا سيولة بنحو 57.1 مليون درهم ووصل إلى مستوى 17 درهمًا مرتفعًا بنسبة 1.19 %،

تلاه “إعمار العقارية” جاذبًا نحو 26.8 مليون درهم ليغلق عند 6.82 درهم، ثم “جي إف إتش” بسيولة 26.2 مليون درهم ليقفل عند 1.01 درهم.



وأغلق سهم “ديوا” مستقرًّا عند مستوى 2.61 درهم، مع إعلان الشركة تحقيقها إيرادات بقيمة 12.7 مليار درهم، وصافي ربح بنحو 2.7 مليار درهم، خلال النصف الأول من العام الحالي.