الأسهم الإماراتية تغلق الاثنين متراجعة بقيادة بنك دبي التجاري

تراجعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية، بنهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وسط ترقب الأسواق بيانات التضخم بالولايات المتحدة، وقاد تراجعات الأسهم بنك دبي التجاري.

وبحسب بيانات أسواق المال الإماراتية، تكبد سوق دبي المالي خسائر قدرها 57 مليون درهم، وبلغت خسائر سوق أبوظبي للأوراق المالية مليار درهم.

واستقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.459 مليار درهم، توزعت على 21278 صفقة.

تراجع بنك دبي التجاري

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.01%، بما يعادل 0.26 نقطة، إلى مستوى 3582 نقطة.

وصعدت أسهم شركة شعاع كابيتال وأمان والإسلامية للتأمين بنسب تراوحت بين 7.34% و5.47%.

وتصدّر بنك دبي التجاري قائمة الأكثر تراجعًا، إذ هبط بنسبة 5.26% إلى 4.5 درهم، تلاه سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي وبنك دبي الإسلامي.

وجرت تعاملات على أسهم دبي بحجم 421.070 مليون سهم، بقيمة 434.141 مليون درهم.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 624.488 مليار درهم، في ختام تعاملات اليوم، مقابل 624.545 مليار درهم في ختام تعاملات الجمعة، بخسائر بلغت 57 مليون درهم.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.16%، بما يعادل 14.60 نقطة، إلى مستوى 9691 نقطة.

وجرت تعاملات على أسهم أبوظبي بحجم 629.116 مليون سهم، بقيمة 1.024 مليار درهم.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.693 تريليون درهم بنهاية تعاملات اليوم، مقابل 2.694 تريليون درهم بختام تعاملات الجمعة، بخسائر بلغت مليار درهم.

وارتفع سهم بنك الشارقة والمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق والبنك العربي المتحد بنسب تراوحت بين 14.96% و5.5%.

وتصدّر سهم رابكو للاستثمار قائمة الأكثر تراجعًا، إذ هبط بنسبة 6.39% إلى 2.05 درهم، تلاه ميثاق للتأمين التكافلي وألفا ظبي القابضة.