الأسهم الإماراتية تغلق الاثنين متراجعة بقيادة «شركة صناعات أسمنت الفجيرة»

تراجعت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الاثنين، إذ انخفض مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.953% خاسرًا 97.38 نقطة ليغلق عند مستوى 10118.46 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.555 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 508.7 مليون سهم، بقيمة 2.1 مليار درهم، عبر تنفيذ 23.9 ألف صفقة.

الأسهم الإماراتية تتراجع

وهبطت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المرافق بنسبة 2.76%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.32%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.14%، ثم قطاعي الاتصالات، والصناعات بنسبة 1.84%، 1.8%، على التوالي، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.44%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.44%.

وارتفع 17 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم “شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل” بنسبة 15%، ثم سهم “شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل” بنسبة 14.84%، ثم سهم “شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية” بنسبة 14.29%، وتراجع 41 سهمًا على رأسها سهم “شركة صناعات أسمنت الفجيرة” بنسبة 9.81%، ثم سهم “شركة الخليج الاستثمارية” بنسبة 9.6%، ثم سهم “مجموعة أرام” بنسبة 9.47%، فيما تصدر سهم “شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي أل سي” قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 872.2 مليون درهم.

بورصة دبي

وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.23% خاسرًا 7.73 نقطة ليغلق عند مستوى 3317.27 نقطة، وبلغ حجم التداول 294.8 مليون سهم محققة ما قيمته 376.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 6507 صفقة لعدد 36 سهمًا.

وانخفضت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 3.93%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.44%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.32%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.19%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%.

وزادت 10 أسهم على رأسها شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.65%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 4.38%، وتراجع 20 سهمًا على رأسها مجموعة تيكوم بنسبة 4.34%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.20%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 8.4 مليون ورقة بقيمة 51.1 مليون درهم.

بورصة الكويت

وتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.60% خاسرًا 44.41 نقطة ليغلق عند مستوى 7411.60 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.69% خاسرًا 57.52 نقطة ليغلق عند مستوى 8252.91 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.21% خاسرًا 11.76 نقطة ليغلق عند مستوى 5676.67 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.26% خاسرًا 15.30 نقطة ليغلق عند مستوى 5837.26 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 143 مليون سهم بقيمة 49.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 7714 صفقة، وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 2.81%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.19%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.95%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.65%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية، والخدمات المالية بنسبة 0.52%، 0.5%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.45%، وأخيرًا قطاعي الاتصالات، والعقار بنسبة 0.26%، 0.2%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعي التكنولوجيا، والمواد الأساسية بنسبة 2%، 0.21%، على التوالي.