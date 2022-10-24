الأسهم الإماراتية تغلق الاثنين متراجعة وصعود سهم «شركة صناعات أسمنت الفجيرة»

تراجعت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الأثنين، إذ هبط المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.63% خاسرًا 21.61 نقطة ليغلق عند مستوى 3377.06 نقطة، وبلغ حجم التداول 132.6 مليون سهم محققة ما قيمته 269.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 5494 صفقة لعدد 34 سهمًا.

وانخفضت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الخدمات بنسبة 3.32%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.90%، يليه قطاع السلع بنسبة 0.82%، ثم قطاعي الخدمات المالية، والنقل بنسبة 0.29%، 0.2%، على التوالي، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات وحيدًا بنسبة 0.51%.

أداء الأسهم الإماراتية

وزادت 8 أسهم على رأسها شركة سالك بنسبة 3.13%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 0.89%، وتراجع 22 سهمًا على رأسها الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) بنسبة 4.77%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.38%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 13.1 مليون ورقة بقيمة 81.7 مليون درهم.

وانخفض مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 0.439% خاسرًا 44.34 نقطة ليغلق عند مستوى 10054.81 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.215 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 167.6 مليون سهم، بقيمة 1.1 مليار درهم، عبر تنفيذ 10.4 ألف صفقة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها التقديري للمستهلك بنسبة 2.53%، أعقبه قطاع المرافق بنسبة 1.53%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.16%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.75%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.71%، وأخيرًا قطاع الصناعات بنسبة 0.26%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.25%.

وارتفع 19 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم “شركة صناعات أسمنت الفجيرة” بنسبة 8.33%، ثم سهم “شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية” بنسبة 3.89%، ثم سهم “شركة شيميرا ستاندر اند بورز الولايات المتحدة شريعة لأسهم النمو المتداول” بنسبة 2.56%، وتراجع 31 سهمًا على رأسها سهم “شركة طيران أبو ظبي” بنسبة 7.73%، ثم سهم “شركة حياة للتأمين” بنسبة 5.66%، ثم سهم “شركة أسمنت الخليج” بنسبة 4.85%، فيما تصدر سهم “الشركة العالمية القابضة” قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 308.1 مليون درهم.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.9% خاسرًا 65.55 نقطة ليغلق عند مستوى 7200.98 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.03% خاسرًا 83.58 نقطة ليغلق عند مستوى 8060.88 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.39% خاسرًا 21.16 نقطة ليغلق عند مستوى 5397.82 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.38% خاسرًا 21.38 نقطة ليغلق عند مستوى 5592.59 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 139.7 مليون سهم بقيمة 43.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9204 صفقة، وهبط 11 قطاعًا ببورصة الكويت على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 2.63%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.07%، يليه قطاع العقار بنسبة 1.68%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.13%، ثم قطاعي البنوك، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.86%، 0.81%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.7%، ثم قطاعي الخدمات المالية، والطاقة بنسبة 0.57%، 0.56%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.33%، وأخيرًا قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.23%، فيما ارتفع قطاعي التكنولوجيا، والمنافع بنسبة 3.98%، 0.53%، على التوالي.