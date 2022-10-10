الأسهم الإماراتية تغلق الاثنين متراجعة وصعود «أملاك للتمويل»

تراجعت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الإثنين، إذ هبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام التعاملات بنسبة 0.99% خاسرًا 33.64 نقطة ليغلق عند مستوى 3339.31 نقطة، وبلغ حجم التداول 286.6 مليون سهم محققة ما قيمته 287.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 6041 صفقة لعدد 34 سهمًا.

أداء الأسهم الإماراتية

وهبطت 8 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.98%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.36%، يليه قطاع السلع بنسبة 2.33%، ثم قطاعي الخدمات، والتأمين بنسبة 1.48%، 1.30%، على التوالي، ثم قطاع النقل بنسبة 0.48%، وأخيرًا قطاعي المرافق العامة، والبنوك بنسبة 0.39%، 0.2%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.51%.

وقفزت 5 أسهم على رأسها شركة أملاك للتمويل بنسبة 8.10%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 7.33%، وتراجع 26 سهمًا على رأسها شركة سوق دبي المالي بنسبة 4.16%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 3.62%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 11.3 مليون ورقة بقيمة 66.2 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.764% خاسرًا 75.44 نقطة ليغلق عند مستوى 9796.97 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.166 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 296.4 مليون سهم، بقيمة 1.3 مليار درهم، عبر تنفيذ 12.6 ألف صفقة.

وانخفضت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها العقارات بنسبة 2.42%، أعقبه قطاع المرافق بنسبة 1.95%، يليه قطاعي السلع الاستهلاكية، والمواد الأساسية بنسبة 0.93%، 0.91%، على التوالي، ثم قطاعي التقديري للمستهلك، والطاقة بنسبة 0.57%، 0.53%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.13%، فيما ارتفع قطاع الصناعات بنسبة 0.08%.

وارتفع 12 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم “شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية” بنسبة 9.23%، ثم سهم “المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق” بنسبة 3.2%، ثم سهم “شركة أسمنت الخليج” بنسبة 2.59%، وتراجع 40 سهمًا على رأسها سهم “مجموعة أرام” بنسبة 9.89%، ثم سهم “شركة غذاء القابضة” بنسبة 4.13%، ثم سهم “مجموعة ملتيبلاي” بنسبة 3.28%، فيما تصدر سهم “برجيل القابضة بي أل سي” قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 339.9 مليون درهم.

بورصة قطر

وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.53% خاسرًا 69.41 نقطة ليغلق عند مستوى 12913.88 نقطة، وبلغ حجم التداول 128.9 مليون سهم بقيمة 355.5 مليون ريال عبر تنفيذ 13.4 ألف صفقة، وتراجع 22 سهمًا، وارتفع 25 سهمًا، واستقر سهم وحيد.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها الاتصالات بنسبة 1.74%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.21%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.64%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.7%، ثم قطاعي البضائع والخدمات الاستهلاكية، والعقارات بنسبة 0.31%، 0.3%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الصناعات بنسبة 0.07%.