الأسهم الإماراتية تغلق الاثنين متراجعة بقيادة دبي للاستثمار

تراجعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية، بختام تعاملات اليوم الاثنين، بقيادة دبي للاستثمار، بعدما أظهرت البيانات تباطؤ التضخم السنوي بالولايات المتحدة في نوفمبر، ما عزَّز توقعات السوق بشأن خفض أسعار الفائدة في مارس المقبل.

وبحسب بيانات أسواق المال الإماراتية، تكبّدت سوق دبي المالي خسائر قدرها 1.475 مليار درهم، فيما بلغت خسائر سوق أبوظبي للأوراق المالية 426 مليون درهم، بإجمالي خسائر 1.901 مليار درهم.

تراجع دبي للاستثمار

وبختام تعاملات اليوم، استقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.001 مليار درهم، بقيمة 11.738 ألف صفقة.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.11% إلى مستوى 4018 نقطة، وسط تعاملات بحجم 41.609 مليون سهم بقيمة 115.283 مليون درهم.

جاء ذلك وسط انخفاض سهم دبي للاستثمار 0.42%، وتاكسي دبي 0.46%، وإعمار العقارية 0.90%، وإعمار للتطوير 0.42%.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 675.829 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 677.304 مليار درهم بختام تعاملات الجمعة، بخسائر بلغت 1.475 مليار درهم.

كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.05% إلى مستوى 9484 نقطة، وسط تعاملات بحجم 165.926 مليون سهم بقيمة 885.865 مليون درهم.

جاء ذلك وسط انخفاض سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 0.98%، وبنك الشارقة 0.30%، وأدنوك للحفر 0.56%، وأدنوك للغاز 0.32%.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.828.478 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 2.828.904 تريليون درهم بختام تعاملات الجمعة، بخسائر بلغت 426 مليون درهم.