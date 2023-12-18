الأسهم الإماراتية تغلق الاثنين متراجعة بقيادة بنك دبي الإسلامي

تراجعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية، بختام تعاملات اليوم الاثنين، بقيادة بنك دبي الإسلامي، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات، خلال العام المقبل.

ووفق بيانات أسواق المال الإماراتية، تكبّدت سوق دبي المالية خسائر قدرها 799 مليون درهم، وبلغت خسائر سوق أبوظبي للأوراق المالية 3 مليارات درهم، بإجمالي خسائر 3.799 مليار درهم.

ومع ختام تعاملات اليوم، استقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.211 مليار درهم، توزعت على 16.584 ألف صفقة.

تراجع بنك دبي الإسلامي

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.26% إلى مستوى 3990 نقطة، وسط تعاملات بحجم 100.795 مليون سهم، بقيمة 228.989 مليون درهم.

جاء ذلك وسط انخفاض سهم بنك دبي الإسلامي 0.87%، ودبي للاستثمار 1.29%، وإعمار للتطوير 0.14%، وسوق دبي المالي 0.71%.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 762.849 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 673.648 مليار درهم بختام تعاملات الجمعة، بخسائر بلغت 799 مليون درهم.

كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.22% إلى مستوى 9476 نقطة، وسط تعاملات بحجم 226.902 مليون سهم بقيمة 982.249 مليون درهم.

جاء ذلك وسط انخفاض سهم بنك أبوظبي التجاري 0.35%، ومصرف أبوظبي الإسلامي 0.70%، وأدنوك للإمداد 1.97%، ومجموعة أغذية 0.39%.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.778 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 2.781 تريليون درهم بختام تعاملات الجمعة، بخسائر بلغت 3 مليارات درهم.

أداء متباين

وتباين أداء مؤشرات أسواق المال الإماراتية، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى 15 ديسمبر 2023، ليرتفع سوق دبي المالي،

بينما تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسط دورة التشديد النقدي من قِبل الاحتياطي الفيدرالي، وتصاعد الأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وبلغ صافي استثمارات الأجانب في الأسهم بأسواق المال الإماراتية، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى 15 ديسمبر 2023، قيمة قدرها 1.431 مليار درهم (389.884 مليون دولار) كمحصلة بيع.

ووفقًا لبيانات أسواق المال الإماراتية، نفّذ المستثمرون الأجانب عمليات شرائية على أسهم دبي وأبوظبي بقيمة 115.766 مليار درهم، مقابل مبيعات بلغت 117.197 مليار درهم، بصافي بيعي 1.431 مليار درهم.

وتباين أداء أسواق المال الإماراتية بنهاية الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي؛ الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2023″، ليرتفع سوق دبي المالي،

بينما تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية، بالتزامن مع مواصلة تصاعد الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وبلغ صافي استثمارات الأجانب في الأسهم بأسواق المال الإماراتية خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الحالي “الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2023″، قيمة قدرها 2.229 مليار درهم (607.167 مليون دولار) كمحصلة بيع.