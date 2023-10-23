الأسهم الإماراتية تغلق الاثنين متراجعة وسط ترقب تداعيات الصراع في الشرق الأوسط

تراجعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم الاثنين، بالتزامن مع ترقب المستثمرين تداعيات عالمية الصراع في الشرق الأوسط.

وهبط مؤشر دبي المالي بنسبة 0.68%، بما يعادل 21.66 نقطة، إلى 3.729.91 نقطة.

وهبط سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.33%، بما يعادل 30.69 نقطة، إلى 9.276.82 دولة.

ووفق بيانات أسواق المال الإماراتية، تكبّدت سوق دبي المالي خسائر قدرها 5.509 مليار درهم، وتكبّدت سوق أبوظبي للأوراق المالية خسائر تقدَّر بنحو 9 مليارات درهم، بإجمالي خسائر 14.509 مليار درهم.

ترقب تداعيات الصراع في الشرق الأوسط

ومع ختام تعاملات اليوم، استقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.151 مليار درهم، توزعت على 23.198 ألف صفقة.

استحوذت أسهم 6 شركات مدرجة في أسواق المال الإماراتية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، على 45% من السيولة التي حققتها بورصتا دبي وأبوظبي.

ووفقًا لبيانات أسواق المال الإماراتية، سجلت قيم تداول الأسهم الستة سيولة بلغت 522.518 مليون درهم، مع نهاية تعاملات جلسة اليوم، التي تمثل 45% من سيولة أسواق المال الإماراتية البالغة 1.151 مليار درهم.

سجل سهم شركة “العالمية القابضة” المُدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، قيم تداولات بنحو 204.820 مليون درهم، وجَرَت تعاملات على أسهم الشركة بحجم 511.772 ألف سهم.

سجل سهم شركة “ألفا ظبي القابضة” قيم تداولات بنحو 117.716 مليون درهم، وشهد تعاملات بحجم 6.545 مليون سهم.”

حقق سهم الشركة المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية قيم تداولات بلغت 72.718 مليون درهم، واستقطب حجم تداول بلغ 22.448 مليون سهم.

سجل سهم شركة “إعمار العقارية”، التي تعدّ أكبر شركة عقارية بالمنطقة، تداولات بلغت قيمتها 81.697 مليون درهم، واستقطبت حجم تداولات بلغ 12.789 مليون سهم.

سجل بنك “الإمارات دبي الوطني”، المدرجة أسهمه في سوق دبي المالي، قيم تداولات بلغت 23.163 مليون درهم، وأحجام تداول تجاوزت 1.407 مليون سهم.

سجل سهم شركة “إعمار للتطوير” تداولات بلغت قيمتها 22.402 مليون درهم، وشهد تعاملات بحجم 3.932 مليون سهم.