الأسهم الإماراتية تغلق الاثنين متراجعة بقيادة «أبوظبي الوطنية للتكافل»

تراجعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم الاثنين، بقيادة أبوظبي الوطنية للتكافل، مع تقييم المستثمرين لاحتمالات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ووفق بيانات أسواق المال الإماراتية، تكبّدت سوق دبي المالية خسائر قدرها 2.438 مليار درهم، واستقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.358 مليار درهم، توزعت على 23986 صفقة.

ومع ختام التعاملات، تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.54% إلى مستوى 3943 نقطة، وسط تعاملات بحجم 173.872 مليون سهم، بقيمة 433.448 مليون درهم.

استحوذت أسهم 6 شركات مدرجة في أسواق المال الإماراتية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، على 51% من السيولة التي حققتها بورصتا دبي وأبوظبي.

وبالاستناد إلى بيانات أسواق المال الإماراتية، سجلت قيم تداول الأسهم الستة سيولة بلغت 696.215 مليون درهم، مع نهاية تعاملات جلسة اليوم، التي تمثل 51% من سيولة أسواق المال الإماراتية البالغة 1.358 مليار درهم.

تراجع سهم أبوظبي الوطنية للتكافل

وتراجع مؤشر أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.04%، بما يعادل 9.86 نقطة، إلى 9479.09 نقطة.

وصعد سهم مجموعة أرام بنسبة 14.69% إلى 2.81 درهم، تلاه سهم أسمنت الخليج وبنك الشارقة.

وتراجع سهم أبوظبي الوطنية للتكافل بنسبة 9.52% إلى 6.66 درهم، تلاه سهم إشراق للاسثتمار وحياة للتأمين ورأس الخيمة العقارية.

سجل سهم العالمية القابضة المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية قيم تداولات بنحو 220.751 مليون درهم وجرت تعاملات على أسهم الشركة بحجم 550.884 سهم.

حقق سهم “ألفا ظبي القابضة” قيم تداولات بلغت 125.284 مليون درهم، واستقطب حجم تداول بلغ 6.594 مليون سهم.

سجل سهم “ملتيبلاي” قيم تداولات بنحو 89.621 مليون درهم، وجرت التعاملات على أسهم الشركة بحجم 24.797 مليون سهم.

حقق سهم الخليج للملاحة قيم تداولات بلغت 72.998 مليون درهم، وأحجام تداول تجاوزت 10.308 مليون سهم.

سجل سهم بنك الإمارات دبي الوطني تداولات بلغت قيمتها 59.799 مليون درهم، وجرت تعاملات بحجم 3.377 مليون سهم.