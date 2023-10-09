الأسهم الإماراتية تغلق الاثنين متراجعة وسط تصاعد الإضطرابات في الشرق الأوسط

تراجعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم الاثنين، وسط تصاعد الاضطرابات، وحالة عدم اليقين الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط.

وبحسب بيانات أسواق المال الإماراتية، بلغت خسائر سوق دبي المالي 15.583 مليار درهم، وتكبدت سوق أبوظبي للأوراق المالية خسائر قدرها 44 مليار درهم، بإجمالي خسائر 59.583 مليار درهم.

ومع ختام تعاملات اليوم، استقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.692 مليار درهم، توزعت على 30215 صفقة.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.60% إلى مستوى 4056 نقطة، وسط تعاملات بحجم 223.857 مليون سهم، بقيمة 589.050 مليون درهم.

تصاعد الاضطرابات في الشرق الأوسط

جاء ذلك وسط انخفاض سهم بنك دبي التجاري 1.05%، وديوا 2.73%، وسوق دبي المالي 4.87%، وبنك دبي الإسلامي 3.28%.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 680.657 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 696.240 مليار درهم بختام تعاملات الجمعة، بخسائر بلغت 15.583 مليار درهم.

كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.29% إلى مستوى 9630 نقطة، وسط تعاملات بحجم 197.832 مليون سهم بقيمة 1.094 مليار درهم.

جاء ذلك وسط انخفاض سهم بنك أبوظبي التجاري 1.94%، ومصرف أبوظبي الإسلامي 1.96%، وأدنوك للحفر 0.50%، وأدنوك للغاز 0.60%.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.685 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 2.729 تريليون درهم بختام تعاملات الجمعة، بخسائر بلغت 44 مليار درهم.

ومن المتوقع أن تشهد أسواق المال العربية مزيدًا من الهبوط خلال تعاملات الأسبوع الحالي لتواصل الهبوط، للأسبوع الثاني على التوالي، مع تصاعد الاضطرابات وحالة عدم اليقين الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، وارتفاع القلق لدى المستثمرين حيال الأصول ذات المخاطر العالية.