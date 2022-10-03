الأسهم الإماراتية تغلق الاثنين متباينة.. و«أوبك+» تدرس خفض الإنتاج

تباين أداء الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الاثنين، إذ ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.18% إلى 9729 نقطة وسط تداولات بـ1.22 مليار درهم، وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.58% إلى 3319.7 نقطة، وسط تداولات بـ352.8 مليون درهم.

أداء الأسهم الإماراتية

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع، الاثنين، فيما خالف سوقا دبي والبحرين الاتجاه، مدعومتين بارتفاع أسعار النفط، التي قفزت أكثر من 4 دولارات خلال التعاملات، في الوقت الذي تدرس فيه مجموعة «أوبك+» خفض الإنتاج بما يزيد على مليون برميل يوميا؛ في محاولة لدعم السوق.

وارتفع المؤشر السعودي بنسبة 0.8% إلى 11579 نقطة، وسط تداولات بـ6.15 مليار ريال.

وأغلقت بورصة الكويت، الاثنين، على ارتفاع؛ حيث صعد مؤشر السوق الأول 0.79%، ومؤشر السوق العام 0.86%، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 1.16%.

وبلغت قيمة التداولات 56.95 مليون دينار.

وصعد مؤشر الأسهم في قطر بنسبة 0.38% إلى 12595 نقطة وسط تداولات بـ429.05 مليون ريال.

وارتفع مؤشر الأسهم في سوق مسقط بنسبة 0.34% إلى 4588.5 نقطة، وسط تداولات بـ2.12 مليون ريال.

وانخفض مؤشر الأسهم في البحرين بنسبة 0.05% إلى 1880 نقطة، وسط تداولات بـ311.93 ألف دينار بحريني.