الأسهم الإماراتية تغلق الاثنين متباينة وتراجع مصرف أبوظبي الإسلامي

تباين أداء مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين وسط انخفاض مصرف أبوظبي الإسلامي ، ليرتفع سوق دبي المالي بينما تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسط توقعات بأن يتراجع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة.

وبحسب بيانات أسواق المال الإماراتية، بلغت أرباح سوق دبي المالي 143 مليون درهم، فيمات تكبد سوق أبوظبي للأوراق المالية خسائر قدرها 3 مليارات درهم.

تراجع مصرف أبوظبي الإسلامي

ومع ختام تعاملات اليوم، استقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.439 مليار درهم، توزعت على 24270 صفقة.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.08 بالمائة إلى مستوى 4053 نقطة، وسط تداولات بحجم 235.509 مليون سهم بقيمة 401.813 مليون درهم.

جاء ذلك وسط ارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.18 بالمائة، وبنك المشرق 1.75 بالمائة، وإمباور 0.53 بالمائة، وشركة سالك 0.30 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 684.705 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 684.562 مليار درهم بختام تعاملات الجمعة، بمكاسب بلغت 143 مليون درهم.

في المقابل، تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.25 بالمائة إلى مستوى 9776 نقطة، وسط تعاملات بحجم 258.597 مليون سهم بقيمة 1.037 مليار درهم.

جاء ذلك وسط انخفاض سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 1.48 بالمائة، وأدنوك للحفر 1.96 بالمائة، وأدنوك للغاز 0.28 بالمائة، ومجموعة أغذية 0.20 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.761 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 2.764 تريليون درهم بختام تعاملات الجمعة، بخسائر بلغت 3 مليارات درهم.