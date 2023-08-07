الأسهم الإماراتية تغلق الاثنين متباينة.. وصعود بنك المشرق

تباين أداء مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، لتتراجع سوق دبي المالية، وترتفع سوق أبوظبي للأوراق المالية، بينما صعد بنك المشرق.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.09%، بما يعادل 3.76 نقطة، إلى 4.079.42 نقطة.

صعود بنك المشرق

وصعد بنك المشرق بنسبة 5.48% إلى 164.0 درهم، تلاه شعاع كابيتال والخليج للملاحة القابضة وأمان والاتحاد العقارية.

وتراجع سهم دبي الوطنية للتأمين بنسبة 4.0% إلى 4.8 درهم، تلاه بنك دبي التجاري ومؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي وأمانات القابضة والعربية للطيران.

وصعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.39%، بما يعادل 37.78 نقطة، إلى 9,824.20 نقطة.

وصعد سهم أبوظبي الوطنية للتكافل بنسبة 16.0% إلى 9.95 درهم، تلاه الخليج للمشاريع الطبية ومجموعة ملتيبلاي وبرجيل القابضة وأسمنت الخليج.

وتراجع سهم هيلي القابضة بنسبة 8.95% إلى 2.95 درهم، تلاه أبوظبي الوطنية لمواد البناء وراس الخيمة العقارية والشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية وبيانات إيه آي بي إل سي.

وجاء هذا الأداء للأسواق الإماراتية، اليوم، بالتزامن مع توقعات جون ويليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بأن تبدأ أسعار الفائدة الانخفاض، العام المقبل.

وبحسب بيانات أسواق المال الإماراتية، بلغت مكاسب سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 9 مليارات درهم، فيما تكبدت سوق دبي المالي خسائر قدرها 9 ملايين درهم.

ومع ختام تعاملات اليوم، استقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.840 مليار درهم، توزعت على 28383 صفقة.

استحوذت أسهم 6 شركات مدرجة في أسواق المال الإماراتية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، على 44% من السيولة التي حققتها بورصتا دبي وأبوظبي.

قيم تداول الأسهم

وبالاستناد إلى بيانات أسواق المال الإماراتية، سجلت قيم تداول الأسهم الستة سيولة بلغت 806.458 مليون درهم مع نهاية تعاملات جلسة اليوم، التي تمثل 44% من سيولة أسواق المال الإماراتية البالغة 1.840 مليار درهم.

وتصدَّر سهم “كيو القابضة” المدرجة في بورصة أبوظبي قائمة الستة أسهم بقيم تداولات بنحو 236.543 مليون درهم، وجرت تعاملات على أسهم الشركة بحجم 74.574 مليون سهم.

وحقق سهم ” الشركة العالمية القابضة” قيم تداولات بلغت 208.560 مليون درهم، وجرت تعاملات على أسهم الشركة بحجم 527.232 مليون درهم.

وحقق سهم شركة “ملتيبلاي” المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية قيم تداولات بلغت 191.105 مليون درهم، وتعاملات بحجم 54.254 مليون سهم.

واستطاع سهم “إعمار العقارية” أكبر شركة عقارية في المنطقة من تسجيل قيم تداولات بلغت 62.313 مليون درهم، وجرت تعاملات على أسهم الشركة بحجم 8.868 مليون سهم.

وسجل سهم “الأنصاري للخدمات المالية” قيم تداولات بلغت قيمتها 56.808 مليون درهم، وجرت تعاملات على أسهم الشركة بحجم 46.019 مليون سهم.

وحقق سهم شركة “الخليج للملاحة القابضة” قيم تداولات بلغت قيمتها 51.125 مليون درهم, مقابل أحجام تداول بختام تعاملات اليوم بلغت 7.085 مليون سهم.