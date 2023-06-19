الأسهم الإماراتية تغلق الاثنين متباينة.. وصعود «حياة للتأمين»

تباين أداء الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الاثنين، وصعد سهم حياة للتأمين، إذ تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.05%، بما يعادل 2.06 نقطة، إلى 3.787.07 نقطة.

وصعد سهم بنك المشرق بنسبة 3.57% إلى 145.0 درهم، تلاه أملاك والإسلامية العربية للتأمين.

وتراجع سهم الأسمنت الوطنية بنسبة 6.67% إلى 2.1 درهم، وتلاه أرامكس وديار.

وصعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.07%، بما يعادل 6.73 نقطة، إلى 9.453.32 نقطة.

صعود سهم حياة للتأمين

وصعد سهم حياة للتأمين بنسبة 8.4% إلى 1.29 درهم، وتلاه أبوظبي الوطنية للطاقة وبرجيل القابضة.

وهبط سهم الخليج للمشاريع الطبية بنسبة 9.68% إلى 1.68 درهم، وتلاه الخليج للصناعات الدوائية والبنك العربي المتحد.

استحوذت أسهم 6 شركات مدرجة في أسواق المال الإماراتية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، على 39% من السيولة التي حققتها بورصتا دبي وأبوظبي.

ووفقًا لبيانات أسواق المال الإماراتية، سجلت قيم تداول الأسهم الستة سيولة بلغت 542.518 مليون درهم مع نهاية تعاملات جلسة اليوم، التي تمثل 39% من سيولة أسواق المال الإماراتية البالغة 1.376 مليار درهم.

تصدّر سهم “العالمية القابضة”، المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، قائمة الستة أسهم من حيث الأعلى تسجيلًا لقيم تداولات بنحو 213.725 مليون درهم، وجرت تعاملات على أسهم الشركة بحجم 541.078 مليون سهم.

وتلاه سهم شركة “ألفاظبي القابضة” مسجلًا قيم تداولات بلغت 111.411 مليون درهم، واستقطب حجم تداول بلغ 6.214 مليون سهم.

وسجل سهم مجموعة الإمارات للاتصالات المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية قيم تداولات بنحو 51.966 مليون درهم، وجرت تعاملات على أسهم الشركة بحجم 2.324 مليون سهم.

وجاء سهم “سوق دبي المالي” بقيم تداولات 57.330 مليون درهم، وبأحجام تداول تجاوزت 37.660 مليون سهم.

وحقق سهم “إعمار للتطوير” قيم تداولات بلغت 54.658 مليون درهم، وبأحجام تداول تجاوزت 9.722 مليون سهم.

كما سجل سهم “إعمار العقارية” أكبر شركة عقارية في المنطقة من تسجيل قيم تداولات بلغت 53.428 مليون درهم، وجرت تعاملات بحجم 8.183 مليون سهم.

يشار إلى أن مؤشر سوق دبي المالي سجل خسائر بلغت 830 مليون درهم، فيما ربح سوق أبوظبي للأوراق المالية 14 مليار درهم.