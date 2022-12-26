الأسهم الإماراتية تغلق الاثنين متباينة.. وصعود «رأس الخيمة للدواجن»

تباين أداء الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الاثنين، إذ انخفض مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.553% خاسرًا 56.93 نقطة ليغلق عند مستوى 10245.27 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.557 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 168 مليون سهم، بقيمة 1.03 مليار درهم، عبر تنفيذ 7378 صفقة.

أداء الأسهم الإماراتية

وهبطت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي؛ على رأسها العقارات بنسبة 1.16%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.63%، يليه قطاعا الطاقة، والرعاية الصحية بنسبة 0.55%، 0.54%، على التوالي،

فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.64%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.02%.

وارتفع 17 سهمًا ببورصة أبو ظبي؛ على رأسها سهم “شركة رأس الخيمة للدواجن” بنسبة 14.6%، ثم سهم “مجموعة أرام” بنسبة 11.68%، ثم سهم “شركة صناعات أسمنت الفجيرة” بنسبة 11.16%،

وتراجع 33 سهمًا؛ على رأسها سهم “شركة الخليج الاستثمارية” بنسبة 9.8%، ثم سهم “البنك العربي المتحد” بنسبة 6.98%،

ثم سهم “شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي أل سي” بنسبة 2.68%، فيما تصدّر سهم “الشركة العالمية القابضة” قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 254.8 مليون درهم.

بورصة دبي

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.31% رابحًا 10.40 نقطة ليغلق عند مستوى 3326.52 نقطة، وبلغ حجم التداول 70.2 مليون سهم محققة ما قيمته 123.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 2416 صفقة لعدد 35 سهمًا.

وارتفعت 4 قطاعات ببورصة دبي؛ على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 2.60%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.56%، يليه قطاعا العقارات، والصناعة بنسبة 0.4%، 0.39%، على التوالي،

فيما تراجعت قطاعات الخدمات المالية، والاتصالات، والمرافق العامة بنسب 0.76%، 0.35%، 0.23%، على التوالي.

وزاد 16 سهمًا على رأسها شركة تكافل الإمارات بنسبة 13.02%، ثم سهم شركة بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية بنسبة 11.11%،

وتراجع 15 سهمًا على رأسها الشركة الوطنية للتأمينات العامة بنسبة 9.83%، ثم سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 5.79%،

فيما تصدر سهم مصرف عجمان قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم 23 مليون ورقة بقيمة 27.6 مليون درهم.

بورصة الكويت

فيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.70% رابحًا 49.95 نقطة ليغلق عند مستوى 7228.07 نقطة،

وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.67% رابحًا 53.59 نقطة ليغلق عند مستوى 8028.47 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.79% رابحًا 43.88 نقطة ليغلق عند مستوى 5591.64 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.42% رابحًا 80 نقطة ليغلق عند مستوى 5708.88 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 113 مليون سهم بقيمة 27 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 6479 صفقة، وصعدت 10 قطاعات ببورصة الكويت؛ على رأسها الخدمات المالية بنسبة 1%، أعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.99%،

يليه قطاعا الصناعة، والبنوك بنسبة 0.74%، 0.73%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.47%، ثم قطاعا السلع الاستهلاكية، والتأمين بنسبة 0.27%، 0.21%، على التوالي، وأخيرًا قطاعي المواد الأساسية، والعقار بنسبة 0.09%، 0.05%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.22%.