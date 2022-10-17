الأسهم الإماراتية تغلق الاثنين متباينة بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط

تباينَ أداء الأسهم الإماراتية في ختام اليوم الاثنين في أولى جلسات الأسبوع، ليتماسك سوق دبي في المنطقة الخضراء بدعم الأسهم الكُبرى، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.

أداء الأسهم الإماراتية

واقتنص الأجانب فرصاً للشراء في الأسواق الإماراتية بصافي بلغ 240.4 مليون درهم في كلا السوقين.

و تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.37% عند مستوى 9705 نقاط.

وبلغت قيمة التداول في سوق 1.2 مليار درهم، فيما بلغ حجم التداول 205.46 مليون سهم.

وجاء أداء السوق مع تراجع العالمية القابضة بنسبة 0.28%، بينما هبط ألفا ظبي بنسبة 2.05% وارتفع مجموعة ملتيبلاي بنحو 6.41%، فيما صعد فيرتغلوب بنسبة 0.38%.

وتراجع سهم برجيل بنحو 1.25%، وهبط إشراق بنحو 0.42%، وتراجع سهم أدنوك للتوزيع بنسبة 1.18% وانخفض طاقة بنحو 3.17%.

وتصدَّرَ سهم العالمية القابضة الأسهم من حيث قيمة التداول بقيمة 304.55 مليون درهم، فيما تصدر سهم ملتيبلاي الأسهم النشطة من حيث أحجام التداول بنحو 57.69 مليون سهم.

وقاد طيران أبوظبي ارتفاعات سوق أبوظبي بنسبة 14.86%، بينما تصدَّر حياة للتأمين تراجعات السوق بنحو 8.52%.

واتجه الأجانب للشراء في سوق العاصمة بصافي 95.41 مليون درهم، بينما باع الخليجيون بصافي 24.56 مليون درهم، واشترى العرب بصافي 3.033 مليون درهم، بينما باع الإماراتيون بصافي 73.88 مليون درهم.

سوق دبي

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي هامشياً بنسبة 0.01% عند مستوى 3376 نقطة.

وبلغت قيمة التداول في سوق دبي 245.64 مليون درهم، بحجم تداول بلغ 104.74 مليون سهم.

وتصدَّر سهم إعمار الأسهم من حيث قيمة التداول بقيمة 109.13 مليون درهم، كما تصدَّر سهم الخليج للملاحة أسهم السوق من حيث أحجام التداول من خلال 21.6 مليون سهم.

وفيما يخصُّ أداء أسهم العقار في سوق دبي، ارتفع سهم إعمار العقارية بنسبة 0.32%، فيما هبط إعمار للتطوير بنحو 2.58%، وصعد ديار للتطوير بنحو 0.41% فيما هبط الاتحاد العقارية بنحو 1.57%.

وتزامن أداء السوق مع هبوط دبي الإسلامي بنسبة 0.83%، كما ارتفع الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.15%، فيما صعد سهم السوق بنحو 0.69%، بينما ارتفع سهم دو بنحو 2.26%، بينما تراجع أملاك بنسبة 2.21%.

واتجه الأجانب للشراء في سوق دبي بصافي 145.05 مليون درهم، فيما باع الخليجيون بصافي 33.2 مليون درهم، بينما اتجه العرب للشراء بصافي 131.6 ألف درهم، وباع الإماراتيون بصافي 11.98 مليون درهم.