الأسهم الإماراتية تغلق الاثنين متباينة.. وصعود «ألفا ظبي» القابضة

تباين أداء أسواق المال الإماراتية، بختام تعاملات اليوم الاثنين، وسط صعود سهم ألفا ظبي القابضة، إذ تراجع سوق دبي المالي، بينما ارتفع سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ووفق بيانات أسواق المال الإماراتية، بلغت خسائر سوق دبي المالي 4.508 مليار درهم، بينما ربحت سوق أبوظبي للأوراق المالية 7 مليارات درهم.

ومع ختام تعاملات اليوم، استقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.332 مليار درهم، توزعت على 19.467 ألف صفقة.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.43% إلى مستوى 3934 نقطة، وسط تعاملات بحجم 145.754 مليون سهم بقيمة 349.081 مليون درهم.

صعود ألفا ظبي القابضة

جاء ذلك وسط انخفاض سهم دبي للاستثمار 0.44%، وسوق دبي المالي 1.42%، وبنك دبي الإسلامي 0.89%، وديوا 2.78%.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 668.857 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 673.365 مليار درهم بختام تعاملات الجمعة، بخسائر بلغت 4.508 مليار درهم.

في المقابل، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.11% إلى مستوى 9411 نقطة، وسط تعاملات بحجم 182.758 مليون سهم بقيمة 982.963 مليون درهم.

جاء ذلك وسط ارتفاع سهم ألفا ظبي القابضة 3.60%، وبرجيل القابضة 1.61%، وبنك الشارقة 0.30%، وبنك أبوظبي الأول 0.30%.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.754 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 2.747 مليار درهم بختام تعاملات الجمعة، بمكاسب بلغت 7 مليارات درهم.

وارتفعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية، بنهاية شهر نوفمبر الماضي، بعد أن شهدت تراجعًا في شهر أكتوبر الماضي، وسط تصاعد الأحداث الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط.

ووفق بيانات أسواق المال الإماراتية، بلغت مكاسب سوق دبي المالي نحو 22.386 مليار درهم، فيما ربح سوق أبوظبي للأوراق المالي 100 مليار درهم، بإجمالي مكاسب 122.386 مليار درهم.

وسجلت استثمارات الأجانب 774.8 مليون درهم محصلة شراء، منها 181.6 مليون في أبوظبي، و593.2 مليون في دبي.

واستقطبت الأسهم سيولة شهرية قدرها 29.8 مليار درهم، منها 22.5 مليار درهم في سوق أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 6.96 مليار سهم.

وتوزعت بواقع 2.66 مليار سهم في دبي، و4.3 مليار سهم في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 425.5 ألف صفقة.

وتباين أداء أسواق المال الإماراتية بنهاية الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي “الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2023″، ليرتفع سوق دبي المالي،

بينما تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية، بالتزامن مع مواصلة تصاعد الأوضاع الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط.

وبلغ صافي استثمارات الأجانب في الأسهم بأسواق المال الإماراتية، خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الحالي “الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2023″، قيمة قدرها 2.229 مليار درهم (607.167 مليون دولار) كمحصلة بيع.