الأسهم الإماراتية تغلق الاثنين متباينة وسط تزايد توقعات تخفيض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة

تباين أداء أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم الاثنين، وسط تراجع سهم أبوظبي الوطنية للتأمين، ليرتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.06% إلى 3.994.59 نقطة. بينما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.42% إلى 9.515.37 نقطة.

وفي بورصة دبي، صعد سهم ديار بنسبة 4.98% إلى 0.676 درهم، وتلاه إعمار للتطوير وبنك دبي التجاري وأمان وسالك وأملاك.

وتراجع سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) بنسبة 2.33% إلى 2.12 درهم، تلاه أرامكس وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي وسوق دبي المالي.

تراجع سهم أبوظبي الوطنية للتأمين

وفي بورصة أبوظبي، ارتفع سهم بريسايت إيه أي هولدينج بي أل سي بنسبة 6.02% إلى 2.64 درهم، وتلاه الإمارات لتعليم قيادة السيارات وبروج بي إل سي وأمريكانا للمطاعم العالمية ومجموعة أرام.

وتراجع سهم أبوظبي الوطنية للتأمين بنسبة 2.76% إلى 6.02 درهم، وتلاه سهم مجموعة &e وأسمنت الخليج والمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق وبيانات إيه آي بي إل سي.

يأتي ذلك وسط تزايد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ تخفيض أسعار الفائدة في العام المقبل، بعد أن أنهى على الأرجح دورة رفع أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر.

استحوذت أسهم 6 شركات مدرجة في أسواق المال الإماراتية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين على 41% من السيولة التي حققتها بورصتا دبي وأبوظبي.

توقعات تخفيض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة

وبالاستناد إلى بيانات أسواق المال الإماراتية، سجّلت قيم تداول الأسهم الستة سيولة بلغت 538.478 مليون درهم مع نهاية تعاملات جلسة اليوم، التي تمثل 41 بالمائة من سيولة أسواق المال الإماراتية البالغة 1.282 مليار درهم.

وسجل سهم “العالمية القابضة” المدرج بسوق أبوظبي للأوراق المالية قيم تداولات بنحو 208.364 مليون درهم، وجَرَت تعاملات على أسهم الشركة بحجم 527.564 ألف سهم.

وحقق سهم “ألفا ظبي القابضة” قيم تداولات بلغت 98.113 مليون درهم، واستقطب حجم تداول بلغ 5.200 مليون سهم.

وسجل سهم “بروج” قيم تداولات بنحو 39.461 مليون درهم، وجرت تعاملات على أسهم الشركة بحجم 63.897 مليون سهم.

وحقق سهم “إعمار العقارية” المدرجة في سوق دبي المالي قيم تداولات بلغت 66.055 مليون درهم، وأحجام تداول بلغت 9.263 مليون سهم.

وسجل سهم “بنك الإمارات دبي الوطني” تداولات بلغت قيمتها 41.669 مليون درهم، وشهد تعاملات بحجم 2.347 مليون سهم.

وحقق سهم “ديوا” قيم تداولات بلغت 30.814 مليون درهم، وجرت تعاملات على أسهم الشركة بحجم 12.060 مليون سهم.

وتباين أداء أسواق المال الإماراتية بنهاية عشرة الأشهر الأولى من العام الحالي “الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2023″، ليرتفع سوق دبي المالي،

بينما تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية، بالتزامن مع مواصلة تصاعد الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وبلغ صافي استثمارات الأجانب في الأسهم بأسواق المال الإماراتية خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الحالي “الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2023″، قيمة قدرها 2.229 مليار درهم (607.167 مليون دولار) كمحصلة بيع.