الأسهم الإماراتية تغلق الاثنين متباينة وسط التركيز على بيانات التضخم الأمريكية

تباين أداء أسواق الأسهم الإماراتية، في ختام تعاملات الاثنين، مع تحول التركيز إلى بيانات التضخم الأمريكية التي ستصدر هذا الأسبوع، في محاولة لاستنباط ما إذا كانت أسعار الفائدة العالمية بلغت ذروتها أم لا.

ويتوقع اقتصاديون، استطلعت “رويترز” آراءهم، أن يتراجع تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 3.3% في أكتوبر، من 3.7% في سبتمبر، عندما تنشر البيانات غدًا الثلاثاء، لكنهم توقعوا عدم تغير معدل التضخم الأساسي الذي يستثني المكونات المتقلبة.

بيانات التضخم الأمريكية

انخفض مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.4% مع تراجع سهمي شركة لومي لتأجير السيارات 3.3%، واتحاد عذيب للاتصالات 1.6%.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.3%، مع صعود سهم بنك المشرق 4.2%.

وقالت الشركة، في بيان، الاثنين، إن دبي تخطط لطرح 25% من أسهم “تاكسي دبي” من خلال طرح عام أولي، وهو أحدث عملية بيع عام للأسهم في إطار برنامج خصخصة أوسع لأصول الدولة.

وفي أبوظبي تراجع المؤشر بنسبة 0.2%.

وارتفع المؤشر القطري 0.3%؛ مدعومًا بصعود سهم مصرف الريان 3.9%.