الأسهم الإماراتية تغلق الاثنين متباينة.. وصعود «إعمار» العقارية

تباين أداء أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم الاثنين مع صعود سهم إعمار العقارية، لترتفع سوق دبي المالي، بينما تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد الكشف عن إمكانية وجود زيادات إضافية بأسعار الفائدة في الفترة المقبلة.

وبحسب بيانات أسواق المال الإماراتية، بلغت أرباح سوق دبي المالي 3.717 مليار درهم، فيما تكبّدت سوق أبوظبي للأوراق المالية خسائر قدرها 7 مليارات درهم.

ومع ختام تعاملات اليوم، استقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.617 مليار درهم، توزعت على 22798 صفقة.

صعود إعمار العقارية

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.32% بالغًا مستوى 4182 نقطة، وسط تعاملات بحجم 133.671 مليون سهم بقيمة 511.951 مليون درهم.

جاء ذلك وسط ارتفاع سهم بنك دبي التجاري 0.21%، وديوا 0.38%، و إعمار العقارية 2.06%، ودبي للاستثمار 0.80%.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 700.488 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 696.771 مليار درهم بختام تعاملات الجمعة، بمكاسب بلغت 3.717 مليار درهم.

في المقابل، تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.12% إلى مستوى 9836 نقطة، وسط تعاملات بحجم 202.564 مليون سهم بقيمة 1.106 مليار درهم.

جاء ذلك وسط انخفاض سهم أدنوك للإمداد 0.82%، ومجموعة أغذية 0.41%، وبروج 0.75%، وبرجيل القابضة 1.63%.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.782 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 2.789 تريليون درهم بختام تعاملات الجمعة، بخسائر بلغت 7 مليارات درهم.