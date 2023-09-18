الأسهم الإماراتية تغلق الاثنين متباينة.. وصعود «الخليج للملاحة القابضة»

تباين أداء الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الاثنين مع صعود سهم الخليج للملاحة القابضة، إذ أقفل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية منخفضًا بنسبة 0.64% عند مستوى 9817.04 نقطة، بينما ارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.12% إلى مستوى 4048.42 نقطة.

صعود الخليج للملاحة القابضة

وفي بورصة دبي، صعد سهم الخليج للملاحة القابضة بنسبة 3.71% إلى 7.26 درهم، تلاه العربية للطيران، وتعليم القابضة، ومجموعة تيكوم.

وتراجع سهم أمان بنسبة 8.56% إلى 0.634 درهم، تلاه الوطنية للتبريد المركزي وإعمار للتطوير.

وفي بورصة أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع سهم الاتحاد للتأمين بنسبة 13.33% إلى 0.68 درهم، تلاه رابكو للاستثمار، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء، وبرجيل القابضة.

وتراجع سهم أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 9.16% إلى 1.29 درهم، تلاه حياة للتأمين وأمريكانا للمطاعم العالمية، وطيران أبوظبي.

استقطبت أسواق الأسهم الإماراتية سيولة تجاوزت 1.4 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، مع تصدر “العالمية القابضة”، و”الإمارات دبي الوطني”، التداولات.

وتوزعت السيولة بواقع 1.1 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و305.6 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 319.5 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 21.4 ألف صفقة.

إجمالي السيولة

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.54 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.859 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و684.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستحوذ “العالمية القابضة” على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 207.4 مليون درهم، وأغلق عند 403.7 درهم، تلاه “ملتيبلاي” بنحو 157.5 مليون درهم، وأقفل عند 4.03 درهم، ثم “ألف ظبي” جاذبًا 125.9 مليون درهم ليقفل عند 20.16 درهم رابحًا نحو 0.5%.

وفي سوق دبي، تصدّر “الإمارات دبي الوطني” النشاط مستقطبًا سيولة بنحو 68.3 مليون درهم ووصل إلى مستوى 17.3 درهم، ت

لاه “إعمار العقارية” جاذبًا نحو 50.4 مليون درهم ليغلق عند 7.05 درهم، ثم “الخليج للملاحة” بسيولة 36.7 مليون درهم ليقفل عند 7.26 درهم.