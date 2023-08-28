الأسهم الإماراتية تغلق الاثنين على تباين.. وتراجع مصرف أبوظبي الإسلامي

تباين أداء أسواق المال الإماراتية بختام تداولات اليوم الاثنين، وتراجع مصرف أبوظبي الإسلامي، لترتفع سوق دبي المالي بشكل طفيف، بينما تراجعت سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد أن ترك رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الباب مفتوحًا لمزيد من رفع أسعار الفائدة.

وبحسب بيانات أسواق المال الإماراتية، بلغت أرباح سوق دبي المالي 271 مليون درهم، فيما استقبلت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.315 مليار درهم توزعت على 19733 صفقة.

ومع ختام تعاملات اليوم، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.001% بالغًا مستوى 4,099.52 نقطة، سط تعاملات بحجم 196.250 مليون سهم، بقيمة 336.045 مليون درهم.

جاء ذلك وسط ارتفاع سهم دبي للاستثمار 0.40%، وإعمار للتطوير 0.77%، والإمارات دبي الوطني 1.15%، وشعاع كابيتال 0.25%، وتعليم القابضة 0.23%.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 689.692 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 689.421 مليار درهم بختام تعاملات الجمعة، بمكاسب بلغت 271 مليون درهم.

تراجع مصرف أبوظبي الإسلامي

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.16% إلى مستوى 9749 نقطة، وسط تعاملات بحجم 219.326 مليون سهم بقيمة 978.957 مليون درهم.

جاء ذلك وسط انخفاض سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 1.31%، ومجموعة أغذية 0.78%، والدار العقارية 0.75%، ودانة غاز 1.89%، وبنك أبوظبي الأول 0.72%.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.754 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 2.751 تريليون درهم بختام تعاملات الجمعة، بمكاسب بلغت 3 مليارات درهم.