الأسهم الإماراتية تغلق الإثنين مرتفعة بقيادة «العالمية القابضة»

ارتفعت أسواق الأسهم الإماراتية في ختام جلسة الأثنين، ليواصل سوق أبوظبي تسجيل مستوياته القياسية أعلى 10550 نقطة، وكذلك دعمت الأسهم القيادية ارتفاع سوق دبي، خاصة سهم السوق وسهم إعمار العقارية، وسط زخم من السيولة المتجاوزة مليارَي درهم في كلا السوقين.

الأسهم الإماراتية

وفي ختام جلسة اليوم ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.14% عند مستوى 10574 نقطة.

وبلغت قيمة التداول في السوق 1.59 مليار درهم، فيما بلغ حجم التداول 400.7 مليون سهم.

وجاء أداء السوق مع استقرار العالمية القابضة، بينما ارتفع مجموعة ملتيبلاي بنحو 2.95%، فيما هبط ألفا ظبي بنحو 1.06%، وصعد طاقة بنحو 5.98%.

بينما ارتفع أركان لمواد البناء بنحو 4.05%، وارتفع إشراق بنسبة 10.45%، وهبط فيرتيغلوب بنحو 2.38%.

وتصدَّر سهم العالمية القابضة الأسهم من حيث قيمة التداول بقيمة 262.18 مليون درهم، كما تصدَّر إشراق الأسهم النشطة من حيث أحجام التداول بنحو 78.01 مليون سهم.

وقاد المؤسسة الوطنية للسياحة بنحو 15%، بينما تصدَّر بنك الشارقة تراجعات السوق بنحو 7.41%.

واتجه الأجانب للبيع في سوق العاصمة بصافي 16.29 مليون درهم، بينما اشترى الخليجيون بصافي 67.18 ألف درهم، واشترى العرب بصافي 1.41 مليون درهم، بينما اشترى الإماراتيون بصافي 8.15 مليون درهم.

سوق دبي

كما صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.84% عند مستوى 3378 نقطة.

وبلغت قيمة التداول في سوق دبي 436.54 مليون درهم، بحجم تداول بلغ 187.04 مليون سهم.

وتصدَّر سهم إعمار العقارية الأسهم من حيث قيمة التداول بقيمة 174.91 مليون درهم، كما تصدَّر سهم إعمار أسهم السوق من حيث أحجام التداول من خلال 28.43 مليون سهم.

وفيما يخصُّ أداء أسهم العقار في سوق دبي، ارتفع سهم إعمار العقارية بنسبة 2.29%، كما صعد ديار للتطوير بنسبة 2.02%.

فيما ارتفع سهم سوق دبي 3.31%، فيما تراجع دبي الإسلامي بنسبة 0.17%، وصعد الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.38%، واستقر سهم سالك، فيما ارتفع ديوا بنسبة 0.4%.

واتجه الأجانب للشراء في سوق دبي بصافي 96.95 مليون درهم، فيما باع الخليجيون بصافي 17.42مليون درهم، كما اتجه العرب للبيع بصافي 7.4 مليون درهم، وباع الإماراتيون بصافي 72.03 مليون درهم.