الأسهم الإماراتية تغلق الإثنين مرتفعة بقيادة إعمار العقارية

ارتفعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم الاثنين بقيادة شركة إعمار العقارية، وسط حذر السوق واتجاه الأنظار إلى خطاب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وبحسب بيانات أسواق المال الإماراتية، بلغت مكاسب سوق دبي المالي 2.389 مليار درهم، واستقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.654 مليار درهم، توزعت على 26241 صفقة.

صعود إعمار العقارية

ومع ختام التعاملات، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.47 بالمائة إلى مستوى 4183 نقطة، وسط تعاملات بحجم 242.593 مليون سهم بقيمة 665.294 مليون درهم.

جاء ذلك وسط ارتفاع سهم دبي للاستثمار 0.81 بالمائة، و إعمار العقارية 4.22 بالمائة، وإعمار للتطوير 2.28 بالمائة، وبنك المشرق 0.66 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 697.886 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 695.497 مليار درهم بختام تعاملات الخميس، بمكاسب بلغت 2.389 مليار درهم.

كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.02 بالمائة إلى مستوى 9787 نقطة، وسط تعاملات بحجم 158.298 مليون سهم بقيمة 989.552 مليون درهم.

جاء ذلك وسط ارتفاع سهم بنك أبوظبي التجاري 1.04 بالمائة، وأدنوك للحفر 0.25 بالمائة، والدار العقارية 1.56 بالمائة، ومجموعة أغذية 0.85 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.755 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 2.759 تريليون درهم بختام تعاملات الخميس، بخسائر بلغت 4 مليارات درهم.