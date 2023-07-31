الأسهم الإماراتية تغلق الإثنين مرتفعة بقيادة الوطنية للتبريد المركزي

ارتفعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين بقيادة الوطنية للتبريد المركزي ، وسط تزايد التوقعات باقتراب انتهاء دورة التشديد النقدي من جانب الفيدرالي الأمريكي.

وبحسب بيانات أسواق المال الإماراتية، بلغت أرباح سوق دبي المالي 5.59 مليار درهم، فيما استقطبت بورصتي دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.759 مليار درهم، توزعت على 26407 صفقة.

صعود سهم الوطنية للتبريد المركزي

ومع ختام تعاملات اليوم، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.55 بالمائة بالغاً مستوى 4059 نقطة، وسط تداولات بحجم 211.521 مليون سهم، بقيمة 504.912 مليون درهم.

جاء ذلك وسط ارتفاع أسهم بنك دبي الإسلامي 0.34 بالمائة، وسوق دبي المالي 1.84 بالمائة، وإعمار العقارية، والإمارات دبي الوطني 2.41 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 688.272 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 682.682 مليار درهم بختام تعاملات الجمعة، بمكاسب بلغت 5.590 مليار درهم.

وصعد سهم الوطنية للتبريد المركزي بنسبة 6.16% إلى 3.45 درهم، وتلاه تعليم القابضة وبنك الإمارات دبي الوطني وسوق دبي المالي.

وتراجع سهم تكافل الإمارات بنسبة 10.0% إلى 0.927 درهم، وتلاه الإسلامية العربية للتأمين وإعمار للتطوير وشعاع كابيتل وديار.

كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.26 بالمائة بالغاً مستوى 9787 نقطة، وسط تداولات بحجم 479.652 مليون درهم بقيمة 1.254 مليار درهم.

جاء ذلك وسط ارتفاع أسهم بنك أبوظبي التجاري 0.80 بالمائة، ومجموعة أغذية 3.31 بالمائة، وألفا ظبي القابضة 0.20 بالمائة، وغذاء القابضة 1.90 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.731 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 2.733 تريليون درهم بختام تعاملات الجمعة، بخسائر بلغت ملياري درهم.