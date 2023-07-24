الأسهم الإماراتية تغلق الإثنين مرتفعة بقيادة رأس الخيمة العقارية

صعدت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات اليوم الأثنين، إذ ارتفع مؤشر بورصة دبي بقيادة رأس الخيمة العقارية ، إذ ارتفع المؤشر بنسبة 0.18%، بما يعادل 7.47 نقطة، ليتداول عند مستوي 3993.83 نقطة.

وسجل سوق دبي المالي تعاملات بقيمة 473.48 مليار درهم، بحجم تداول بلغ 263.13 مليون سهم، عبر 8209 صفقة.

وتصدر سهم شركة تكافل الإمارات قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 8.9%، بينما جاء سهم مصرف عجمان فى الأسهم الأكثر تراجعًا بنسبة 5.75 %.

صعود سهم رأس الخيمة العقارية

وتم التداول على أسهم 40 شركة، صعدت 14 شركة، بينما تراجعت نحو 14 أخري، فيما لم تتغير مستويات 12 شركة.

وصعد سهم تكافل الإمارات بنسبة 8.91% إلى 1.1 درهم، وتلاه الاتحاد العقارية ودار التكافل والوطنية للتبريد المركزي.

وتراجع سهم شعاع كابيتال بنسبة 2.53% إلى 0.385 درهم، وتلاه بنك المشرق والإسلامية العربية للتأمين وأمان.

وصعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.15%، بما يعادل 111.17 نقطة، إلى 9,740.48 نقطة.

وصعد سهم رأس الخيمة العقارية بنسبة 8.36% إلى 1.05 درهم، وتلاه بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري وأدنوك للإمداد والخدمات، وأدنوك للغاز ومصرف أبوظبي الإسلامي.

وتراجع سهم المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق بنسبة 1.61% إلى 3.05 نقطة، وتلاه أمريكانا للمطاعم العالمية ومجموعة أرام وبنك رأس الخيمة الوطني وأسمنت الخليج وحياة للتأمين.