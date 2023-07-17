الأسهم الإماراتية تغلق الإثنين مرتفعة بقيادة أسمنت الخليج

ارتفعت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات اليوم الإثنين بقيادة سهم أسمنت الخليج ، إذ صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.23%، بما يعادل 9.12 نقطة، إلى 4,018.95 نقطة.
وصعد سهم أملاك بنسبة 14.95% إلى 0.961 درهم، وتلاه سهم ديار والإمارات للمرطبات ودار التكافل وأمانات القابضة.
صعود سهم أسمنت الخليج
وهبط سهم بنك دبي التجاري بنسبة 1.88% إلى 4.17 درهم، وتلاه أرامكس وهيئة كهرباء ومياه دبي، وسوق دبي المالي والإمارات للاتصالات المتكاملة.
وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأورواق المالية بنسبة 0.10%، بما يعادل 9.26 نقطة، إلى 9,681.15 نقطة.
وصعد سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 6.86% إلى 0.47 درهم، وتلاه البنك العربي المتحد وأمستيل لمواد البناء وأدنوك للإمداد والخدمات ودار التأمين.
وتراجع سهم الخليج للمشاريع الطبية بنسبة 9.05% إلى 1.91 درهم، وتلاه ايبيكس للاستثمار وألفا ظبي القابضة والخليج للصناعات الدوائية وأمريكانا للمطاعم العالمية وأدنوك للتوزيع.