الأسهم الإماراتية تغلق الإثنين مرتفعة وسط توقعات بإنهاء التشديد النقدي في أمريكا

أغلقت الأسهم الإماراتية على ارتفاع يوم الإثنين وسط توقعات باقتراب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من إنهاء دورة التشديد النقدي.

ويراهن المستثمرون على أن يرفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة لمرة واحدة فقط قبل وقف حملته.

أداء الأسهم الإماراتية

وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها الإمارات، عملاتها بالدولار وتتبع خطوات السياسة النقدية للاحتياطي الاتحادي عن كثب، ما يجعل المنطقة تتأثر بشكل مباشر بالتشديد النقدي في أكبر اقتصاد في العالم.

وأنهى المؤشر في دبي خسائر استمرت لجلستين، وأغلق على ارتفاع 0.8 %، مدعومًا بالمكاسب في جميع القطاعات.

وقفز سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) 3% كما ربح سهم شركة سالك للتعرفة المرورية 1.8%.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.2 % لينهي خسائر استمرت لجلستين أيضا، مدعوما بصعود سهم أدنوك للغاز 2.9 % وسهم مصرف أبوظبي الإسلامي 2.2 %.

وزاد سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.5 %.