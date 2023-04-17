الأسهم الإماراتية تغلق الإثنين مرتفعة مع تصاعد توقعات بخفض الفائدة الأمريكية

ارتفعت مؤشرات أسواق الأسهم الإماراتية بنهاية تعاملات اليوم الاثنين مع تصاعد توقعات بخفض الفائدة الأمريكية .

ووفقاً لبيانات أسواق المال الإماراتية، حقق سوق دبي المالي أرباحاً بلغت 4.02 مليار درهم, وسجل سوق أبوظبي مكاسب بلغت 4 مليارات درهم، بإجمالي أرباح بلغت 8.02 مليار درهم, بما يعادل 2.18 مليار دولار.

توقعات بخفض الفائدة الأمريكية

ومع ختام تعاملات اليوم، ارتفع سوق دبي المالي بنسبة 0.62 بالمائة، إلى مستوى 3513 نقطة.

وجرت تعاملات على أسهم دبي بحجم 235.45 مليون سهم، بقيمة 376.47 مليون درهم.

وجاء ذلك وسط ارتفاع كل من سهم هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا” 0.4 بالمائة، وسوق دبي المالي 5.55 بالمائة، وبنك دبي الإسلامي 0.37 بالمائة, وديار للتطوير 1.58 بالمائة، وإعمار العقارية 2.15 بالمائة، والإمارات دبي الوطني 0.76 بالمائة، وإمباور 0.59 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 614.946 مليار درهم بنهاية تعاملات اليوم، مقابل 610.926 مليار درهم بنهاية تعاملات الجمعة، بمكاسب بلغت 4.02 مليار درهم.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.23 بالمائة، إلى مستوى 9645 نقطة.

وجرت تعاملات على أسهم أبوظبي بحجم 230.67 مليون سهم، بقيمة 1.183 مليار درهم.

جاء ذلك وسط ارتفاع كل من سهم الدار العقارية 1.74 بالمائة, وألفاظبي القابضة 4.03 بالمائة, ودانة غاز 1.89 بالمائة, وبنك أبوظبي الأول 1.66 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.666 تريليون درهم بنهاية تعاملات اليوم، مقابل 2.662 تريليون درهم بنهاية تعاملات الجمعة، بمكاسب بلغت 4 مليارات درهم.