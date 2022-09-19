الأسهم الإماراتية تغلق الإثنين متراجعة وصعود سهم «الفردوس القابضة»

تراجعت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الأثنين، إذ تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.43% خاسرًا 15.33 نقطة ليغلق عند مستوى 3474 نقطة، وبلغ حجم التداول 114.9 مليون سهم محققة ما قيمته 277 مليون درهم من خلال تنفيذ 5228 صفقة لعدد 32 سهمًا.

أداء الأسهم الإماراتية

وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 2.10%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.53%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.05%، ثم قطاعي الاستثمار والخدمات المالية، والعقارات بنسبة 0.99%، 0.94%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.56%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع البنوك وحيدًا بنسبة 0.48%.

وقفزت 8 أسهم على رأسها سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 14.68%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.10%، وتراجع 20 سهمًا على رأسها شركة شعاع كابيتال بنسبة 3.05%، ثم سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 2.41%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 16.7 مليون ورقة بقيمة 104.5 مليون درهم.



بورصة أبو ظبي

وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 1.159% خاسرًا 118.25 نقطة ليغلق عند مستوى 10086.37 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.141 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 670.1 مليون سهم، بقيمة 2.7 مليار درهم، عبر تنفيذ 17 ألف صفقة.

وانخفضت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الصناعات بنسبة 2.64%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.40%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 1.37%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.24%، ثم قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.98%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية، والمواد الأساسية بنسبة 0.89%، 0.86%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع المرافق بنسبة 7.45%.

وارتفع 19 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم “شركة أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-الأذونات” بنسبة 9.68%، ثم سهم “بنك أم القيوين الوطني” بنسبة 8.82%، ثم سهم “شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل” بنسبة 7.83%، وتراجع 37 سهمًا على رأسها سهم “شركة صناعات أسمنت الفجيرة” بنسبة 9.81%، ثم سهم “غذاء القابضة” بنسبة 6.51%، ثم سهم “شركة ريسبونس بلس القابضة” بنسبة 4.83%، فيما تصدر سهم “شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة” قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 542.3 مليون درهم.