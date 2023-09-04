الأسهم الإماراتية تغلق الإثنين متراجعة بقيادة «أدنوك» للحفر

تراجعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين بقيادة شركة أدنوك للحفر ، وسط توقعات بتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة هذا العام.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.52 بالمائة إلى مستوى 4068 نقطة، وسط تداولات بحجم 109.522 مليون سهم بقيمة 309.522 مليون درهم.

تراجع سهم أدنوك للحفر

جاء ذلك وسط انخفاض سهم ديوا 0.38 بالمائة، وديار للتطوير 0.56 بالمائة، وسوق دبي المالي 0.62 بالمائة، ودبي للاستثمار 1.22 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 685.595 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 687.883 مليار درهم بختام تعاملات الجمعة، بخسائر بلغت 2.288 مليار درهم.

كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.39 بالمائة إلى مستوى 9748 نقطة، وسط تداولات بحجم 163.445 مليون سهم بقيمة 974.653 مليون درهم.

جاء ذلك وسط انخفاض سهم أدنوك للحفر 3.42 بالمائة، وأدنوك للإمداد 0.27 بالمائة، ومجموعة أغذية 0.99 بالمائة، والدار العقارية 0.91 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.751 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 2.757 تريليون درهم بختام تعاملات الجمعة، بخسائر بلغت 6 مليارات درهم.

وبحسب بيانات أسواق المال الإماراتية، بلغت خسائر سوق دبي المالي 2.288 مليار درهم، وتكبد سوق أبوظبي للأوراق المالية خسائر قدرهم 6 مليارات درهم، بإجمالي خسائر بلغ 8.28 مليار درهم.

ومع ختام تعاملات اليوم، استقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.284 مليار درهم توزعت على 21200 صفقة.