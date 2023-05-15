الأسهم الإماراتية تغلق الإثنين متراجعة بقيادة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق

تراجعت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الإثنين بقيادة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق ، إذ هبط مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.95%، بما يعادل 33.66 نقطة، إلى 3525.43 نقطة.

وصعد سهم الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.46% إلى 1.25 درهم، وتلاه الإسلامية العربية للتأمين والوطنية للتبريد المركزي ومصرف عجمان وأمانات القابضة.

وتراجع سهم سوق دبي المالي بنسبة 4.08% إلى 1.41 درهم، وتلاه ديار وبنك الإمارات دبي الوطني وأرامكس وأملاك والإمارات للمرطبات.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.70%، بما يعادل 163.51 نقطة، إلى 9471.29 نقطة.

وارتفع سهم بنك أم القيوين الوطني بنسبة 9.03% إلى 1.69 درهم، وتلاه أسمنت الخليج وأبوظبي الوطنية لمواد البناء ورابكو للاستثمار وأبوظبي الوطنية للطاقة.

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق

وتراجع سهم المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق بنسبة 10.0%، إلى 3.6 درهم، وتلاه رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية وبيانات إيجه آي بي إل سي والشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية والجرافات البحرية.

بلغ صافي بيع الأجانب من الأسهم في أسواق المال الإماراتية بنهاية تعاملات اليوم الاثنين قيمة قدرها 169.75 مليون درهم، بما يعادل 46.25 مليون دولار.

ونفذ المستثمرون الأجانب عمليات شرائية على أسهم دبي وأبوظبي بقيمة تجاوزت 345.334 مليون درهم، أي نحو 94.09 مليون دولار، مقابل عمليات بيعية بقيمة 515.081 مليون درهم، بما يعادل 140.35مليون دولار بصافي بيع 169.75 مليون درهم، بحسب بيانات أسواق المال الإماراتية.

وبلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 270.091 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 421.09 مليون درهم.

وبلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم في بورصة دبي نحو 75.243 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 93.991 مليون درهم.

وبلغ صافي بيع الأجانب من الأسهم في سوق أبوظبي 150.998 مليون درهم، مقابل صافي بيع في سوق دبي قدره 18.748 مليون درهم.

يشار إلى أن أسهم 6 شركات مدرجة في أسواق المال الإماراتية، استحوذت على 31 بالمائة من السيولة التي حققتها بورصتا دبي وأبوظبي، بنهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين.

وسجلت قيم تداول الأسهم الستة سيولة بلغت 525.858 مليون درهم، مع نهاية تعاملات جلسة اليوم، التي تمثل 31 بالمائة من سيولة أسواق المال الإماراتية البالغة 1.676 مليار درهم.

يشار إلى أن مؤشرات أسواق المال الإماراتية تراجعت بنهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مع تزايد مخاوف احتمالية تعرض الولايات المتحدة لأزمة مالية واقتصادية بسبب أزمة سقف الديون.

وبلغت خسائر سوق دبي المالي 5.190 مليار درهم، بينما تكبد سوق أبوظبي للأوراق المالية خسائر قدرها 40 مليار درهم، بإجمالي خسائر بلغت 45.190 مليار درهم.