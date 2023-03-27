الأسهم الإماراتية تغلق الإثنين متراجعة بقيادة «الإسلامية العربية للتأمين»

تراجعت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، إذ هبط مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.69%، بما يعادل 23.08 نقطة، ليصل إلى 3,326.40.

وصعدت أسهم مصرف عجمان وأرامكس ومؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي بنسب تراوحت من 3.05% و 1.74%، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

أداء الأسهم الإماراتية

وتراجعت أسهم شركات الإسلامية العربية للتأمين وشعاع كابيتال وبنك دبي التجاري والإمارات للمرطبات بنسب تراوحت من 4.0% – 2.27%.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.84%، بما يعادل 79.97 نقطة، إلى 9,422.54 نقطة.

وصعدت أسهم مجموعة أغذية والوطنية للسياحة والفنادق وسوداتل وبروج بي إل سي بنسب تراوح بين 2.54% و 1.59%.

وتراجعت أسهم الجرافات البحرية وبنك رأس الخيمة الوطني وألفا ظبي القابضة ومجموعة ملتيبلاي بنسب تراوحت بين 9.99% و 2.66%.

وبلغ صافي بيع الأجانب من الأسهم في أسواق المال الإماراتية، قيمة قدرها 197.8 مليون درهم، بما يعادل 53.9 مليون دولار.

ونفذ المستثمرون الأجانب عمليات شرائية على أسهم دبي وأبوظبي بقيمة تجاوزت 313.455 مليون درهم، أي نحو 85.4 مليون دولار، مقابل عمليات بيعية 511.249 مليون درهم، بما يعادل 139.3 مليون دولار بصافي بيع 197.794 مليون درهم، بحسب بيانات أسواق المال الإماراتية.

وبلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 262.810 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 462.487 مليون درهم.

وبلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم في بورصة دبي نحو 50.645 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 48.762 مليون درهم.

وبلغ صافي بيع الأجانب من الأسهم في سوق أبوظبي 205.724 مليون درهم، مقابل صافي شراء في سوق دبي قدره 1.883 مليون درهم.

واستحوذت أسهم 6 شركات مدرجة في أسواق المال الإماراتية، علي 51% من السيولة التي حققتها بورصتا دبي وأبوظبي، بنهاية تعاملات جلسة اليوم الإثنين.

يشار إلى أن سوق دبي المالي سجلت خسائر بلغت 4.254 مليار درهم، فيما تكبدت سوق أبوظبي للأوراق المالية خسائر قدرها 9 مليارات درهم، بإجمالي خسائر 13.254 مليار درهم.