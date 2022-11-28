الأسهم الإماراتية تغلق الإثنين متراجعة بقيادة «تكافل الإمارات»

تراجعت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الإثنين، إذ انخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.54% خاسرًا 17.93 نقطة ليغلق عند مستوى 3287.34 نقطة، وبلغ حجم التداول 192.8 مليون سهم محققة ما قيمته 319.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 7342 صفقة لعدد 35 سهمًا.

أداء الأسهم الإماراتية

وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الخدمات بنسبة 0.98%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.95%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.53%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.14%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.05%.

وزادت 9 أسهم على رأسها شركة الفردوس القابضة بنسبة 9.35%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 8.06%، وتراجع 21 سهمًا على رأسها شركة تكافل الإمارات بنسبة 9.95%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 8.88%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 15.2 مليون ورقة بقيمة 88.9 مليون درهم.



بورصة أبو ظبي

هبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 1.194% خاسرًا 125.46 نقطة ليغلق عند مستوى 10378.21 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.585 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 265.2 مليون سهم، بقيمة 1.7 مليار درهم، عبر تنفيذ 15.6 ألف صفقة.

وانخفضت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 2.22%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.77%، يليه قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 1.49%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.6%، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.34%، فيما ارتفع قطاعي السلع الاستهلاكية، والعقارات بنسبة 0.21%، 0.12%، على التوالي.

وارتفع 18 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم “أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-الأذونات” بنسبة 13.33%، ثم سهم “مجموعة أيه أس جي ستاليونز الإمارات” بنسبة 10.7%، ثم سهم “أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-الأسهم” بنسبة 10.34%، وتراجع 38 سهمًا على رأسها سهم “بنك الشارقة” بنسبة 5.81%، ثم سهم “بنك أبو ظبي الأول” بنسبة 3.87%، ثم سهم “شركة إشراق للاستثمار” بنسبة 3.67%، فيما تصدر سهم “مجموعة ملتيبلاي” قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 290.2 مليون درهم.

بورصة البحرين

فيما ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.01% رابحًا 0.04 نقطة ليغلق عند مستوى 1865.75 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.1 مليون سهم بقيمة 812.2 ألف دينار بحريني.

وصعد ببورصة البحرين قطاع العقارات بنسبة نمو 13.26% مدفوعًا بارتفاع سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.63%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 9.25% مدفوعًا صعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.43%.

كما ارتفع قطاع الصناعات بنسبة نمو 3.77% مدفوعًا بصعود سهم شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.16%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة نمو 2.04% مدفوعًا بصعود سهم شركة الفنادق الوطنية بنسبة 0.71%.