الأسهم الإماراتية تغلق الإثنين متراجعة بقيادة «أبوظبي الأول»

اقتفت الأسهم الإماراتية ، أثر تراجعات الأسواق الآسيوية والعالمية، والتي تأثرت بدورها بمخاوف المستثمرين من قيود «كوفيد-19» في الصين، ليتراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.65% عند مستوى 10366 نقطة، فيما انخفض مؤشر سوق دبي 0.38% إلى 3339 نقطة.

وخالفت العديد من الأسهم مسار التراجع، وارتفع في سوق أبوظبي، سهم «منازل» 8.38% إلى 0.427 درهم، مستقطباً سيولة ب19.5 مليون درهم، و«إيزي ليس» الذي ارتفع 6.03% عند 38.7 درهم، عبر سيولة ب14.57 مليون درهم، وكذلك «إي اس جي» بتداولات ب14.7 مليون درهم، مرتفعاً 4.88% إلى مستوى 6.88 درهم.

أداء الأسهم الإماراتية

وفي سوق دبي، نشطت التداولات على سهم «مصرف عجمان» بنحو 40 مليون درهم ليترفع 3.93% عند سعر 0.792 درهم، لتستحوذ هذه الأسهم الأربعة مجتمعة على سيولة ب88.77 مليون درهم.

وارتفع أيضاً في سوق أبوظبي، «ملتيبلاي» 0.42% عند مستوى 4.82 درهم، مستقطباً 139.4 مليون درهم من السيولة، و«أدنوك للحفر» بارتفاعه 0.29% إلى 3.4 درهم، واجتذب 63.5 مليون درهم من السيولة. كما ارتفع في سوق دبي «إمباور» 0.74% إلى مستوى 1.36 درهم، مستقطباً 26 مليون درهم من السيولة.

واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 1.55 مليار درهم، منها 1.3 مليار درهم في سوق أبوظبي، و252.6 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 478.57 مليون سهم، توزعت بواقع 286.57 مليون سهم في أبوظبي، و192 مليون سهم في دبي.

وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 58 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 20929 صفقة.

سوق أبوظبي

وجاء تراجع مؤشر سوق أبوظبي متأثراً بتراجعات أسهم القطاع المالي والعقاري والاتصالات والطاقة.

وفي البنوك، تراجع «أبوظبي الأول» 1.13% و«أبوظبي الإسلامي» 1.51% و«أبوظبي التجاري» 0.94%، كما تراجع «العالمية القابضة» 0.25%.

وانخفض في الاتصالات سهم «إي آند» 1.02% و«الياه سات» 0.38%. وهبط في العقار سهم «الدار» 0.9% و«رأس الخيمة العقارية» 0.67% مقابل ارتفاع «إشراق» 1.01%.

وهبط سهم «طاقة» 0.8% فيما انخفض في قطاع الطاقة سهم «أدنوك للتوزيع» 0.68% و«دانة غاز» 1.2%.

وفي الصناعات استقر «ألفا ظبي» عند مستواه السابق، فيما انخفض «أركان» 0,49% و«موانئ أبوظبي» 0.85% مقابل ارتفاع «الجرافات البحرية» 0.08%.

وعلى صعيد الأسهم الأخرى، ارتفع «برجيل» 0.83% و«غذاء» 1.2% مقابل نزول «فيرتغلوب» 1.27% و«بيانات» 2.78% و«بروج» 0.37%.

سوق دبي

من جانبه، تأثر سوق دبي المالي بنزول المؤشرات القطاعية لأسهم العقار والصناعة والبنوك والاستثمار والمالية.

وهبط في العقارات سهم «إعمار العقارية» 0.81% و«إعمار للتطوير» 0.4% و«تيكوم» 0.85% و«الاتحاد العقارية» 0.76% مقابل ارتفاع «ديار» 0.76%.

وفي قطاع الخدمات المالية، تراجع «دبي الإسلامي» 0.68% و«جي إف إتش» 0.71% مع استقرار «الإمارات دبي الوطني» وارتفاع «أملاك» 0.97%. كما ارتفع سهم «دبي المالي» 0.64% و«شعاع» 0.24%. وفي قطاع الصناعات ارتفع «دبي للاستثمار» 0.44% مقابل نزول «سالك» 1.32% و«العربية للطيران» 2.35% و«أرامكس» 0.27% فيما استقر «الخليج للملاحة» من دون تغيير.

توجه السيولة

وتصدر قائمة الأسهم الأكثر تداولات في سوق أبوظبي سهم «العالمية القابضة» بقيمة 205.2 مليون درهم مغلقاً عند 399.1 درهم، تلاه «ألفا ظبي» بسيولة ب167.2 مليون درهم وأقفل عند سعر 27.5 درهم، ثم «ملتيلاي» الذي استقطب 139.4 مليون درهم وأقفل عند 4.82 درهم، ثم «أدنوك للحفر» بسيولة بلغت 63.5 مليون درهم مغلقاً عند 3.4 درهم.

وفي سوق دبي، تصدر التداولات «إعمار العقارية» بقيمة 60.28 مليون درهم مغلقاً عند مستوى 6.12 درهم، تلاه «مصرف عجمان» وتبعه في الترتيب سهم «دبي الإسلامي» بسيولة ب38.4 مليون درهم ليغلق عند سعر 5.8 درهم، ورابعاً سهم «إمباور».