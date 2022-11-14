الأسهم الإماراتية تغلق الإثنين متراجعة بقيادة «الفردوس القابضة»

تراجعت الأسهم الإماراتية بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.37% خاسرًا 12.93 نقطة، ليغلق عند مستوى 3394.38 نقطة، وبلغ حجم التداول 123.5 مليون سهم، محققة ما قيمته 282.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 6407 صفقات لـ 30 سهمًا.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 1.43%، أعقبه الاتصالات بنسبة 0.87%، يليه البنوك بنسبة 0.81%، ثم العقارات بنسبة 0.66%، وأخيرًا التأمين بنسبة 0.81%.

فيما ارتفع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.97%، ثم الخدمات بنسبة 0.83%، ثم النقل بنسبة 0.66%.

وزادت 9 أسهم على رأسها شركة سوق دبي المالي بنسبة 4.40%، ثم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 3.17%، وتراجع 15 سهمًا على رأسها الفردوس القابضة بنسبة 7.57%، ثم الإثمار القابضة بنسبة 5.26%.

فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 14.1 مليون ورقة بقيمة 89 مليون درهم.

أداء الأسهم الإماراتية

وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.077% خاسرًا 8.21 نقطة ليغلق عند مستوى 10598.26 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.479 تريليون درهم.

وبلغ حجم التداول 311.9 مليون سهم، بقيمة 1.7 مليار درهم، عبر تنفيذ 20.8 ألف صفقة.

وانخفضت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 1.33%، أعقبه المواد الأساسية بنسبة 1.02%، يليه قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.90%، ثم العقارات بنسبة 0.60%، وأخيرًا قطاعا الرعاية الصحية، والمرافق بنسبة 0.55%، 0.5%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعات الصناعة والطاقة والاتصالات بنسبة 1.21%، 0.75%، 0.47%، على التوالي.

وارتفع 24 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم “بيانات إيه أي بي أل سي” بنسبة 14.81%، ثم سهم “شركة صناعات أسمنت الفجيرة” بنسبة 10.21%، ثم سهم “إيبيكس للاستثمار” بنسبة 5.74%، وتراجع 35 سهمًا على رأسها سهم “شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل” بنسبة 9.96%، ثم سهم “أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-الأذونات” بنسبة 8%، ثم سهم “شركة بالمز الرياضية” بنسبة 7.08%، فيما تصدر سهم “الشركة العالمية القابضة” قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 233.8 مليون درهم.

بورصة قطر

ونزل المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.19% خاسرًا 23.92 نقطة ليغلق عند مستوى 12586.05 نقطة، وبلغ حجم التداول 106.1 مليون سهم بقيمة 419.6 مليون ريال عبر تنفيذ 16.1 ألف صفقة، وتراجع 35 سهمًا، وارتفع 11 سهمًا، واستقرت 4 أسهم.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها الاتصالات بنسبة 1%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.75%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.67%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.34%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.18%، فيما ارتفع قطاعي النقل، والبنوك والخدمات المالية بنسبة 0.64%، 0.26%، على التوالي.