الأسهم الإماراتية تغلق الإثنين متباينة وصعود «دار التأمين»

تباين أداء الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الأثنين، إذ انخفض مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 0.907% خاسرًا 95.67 نقطة ليغلق عند مستوى 10449.72 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.573 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 284.5 مليون سهم، بقيمة 1.8 مليار درهم، عبر تنفيذ 19.2 ألف صفقة.

أداء الأسهم الإماراتية

وهبطت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 4.81%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.48%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 2.13%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.79%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.66%، وأخيرًا قطاعي المواد الأساسية والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.22%، 0.21%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعي التقديري للمستهلك، والمرافق بنسبة 2.77%، 0.29%، على التوالي.

وارتفع 26 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم “دار التأمين” بنسبة 14.95%، ثم سهم “شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل” بنسبة 10.69%، ثم سهم “المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق” بنسبة 10.67%، وتراجع 30 سهمًا على رأسها سهم “شركة الخليج للمشاريع الطبية” بنسبة 9.95%، ثم سهم “شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء” بنسبة 8.33%، ثم سهم “بنك أبو ظبي التجاري” بنسبة 4.9%، فيما تصدر سهم “مجموعة ملتيبلاي” قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 313.9 مليون درهم.

بورصة دبي

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.83% رابحًا 27.72 نقطة ليغلق عند مستوى 3351.68 نقطة، وبلغ حجم التداول 355.5 مليون سهم محققة ما قيمته 628.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 10866 صفقة لعدد 36 سهمًا.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 1.73%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.58%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.99%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.6%، وأخيرًا قطاع المرافق العامة بنسبة 0.1%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%.

وزاد 18 سهمًا على رأسها شركة الاتحاد العقارية بنسبة 8.17%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 5.47%، وتراجع 14 سهمًا على رأسها الشركة الوطنية للتأمينات العامة بنسبة 9.79%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 3.15%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 27.6 مليون ورقة بقيمة 169.3 مليون درهم.

بورصة البحرين

انخفض المؤشر العام لبورصة البحرين بنسبة 0.14% خاسرًا 2.69 نقطة ليغلق عند مستوى 1861.31 نقطة، وبلغ حجم التداول 492.2 ألف سهم بقيمة 149.6 ألف دينار بحريني.

وهبط ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة انخفاض 9.34% بضغوط هبوط سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 3.85%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 9.25% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.43%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 4.59% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.1%، فيما ارتفع سهم شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.25%.

بورصة قطر

ونزل المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 0.82% خاسرًا 98.05 نقطة ليغلق عند مستوى 11924.22 نقطة، وبلغ حجم التداول 82.2 مليون سهم بقيمة 373.4 مليون ريال عبر تنفيذ 14.8 ألف صفقة، وتراجع 35 سهمًا، وارتفعت 9 أسهم، واستقر سهمين.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها الاتصالات بنسبة 3.31%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2.42%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 2.28%، وأخيرًا قطاعي العقارات، والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.04%، 0.63%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعي النقل، والبنوك والخدمات المالية بنسبة 0.95%، 0.62%، على التوالي.