الأسهم الإماراتية تغلق الإثنين متباينة بقيادة تعليم القابضة

تباينت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بنهاية تعاملات جلسة اليوم مع صعود سهم تعليم القابضة، الاثنين، ليرتفع سوق دبي المالي بنسبة 1.37%، بما يعادل 49.39 نقطة إلى 3,652.64 نقطة.

وتراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.32 %, بما يعادل 30۔32 نقطة، إلى 9,375.75 نقطة بعد تزايد توقعات توقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع الفائدة هذا الشهر.

صعود سهم تعليم القابضة

صعد سهم تعليم القابضة بنسبة 7.78 % إلى 3.6 درهم.

بلغ صافي شراء الأجانب من الأسهم في أسواق المال الإماراتية بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، قيمة قدرها 37.66 مليون درهم، بما يعادل 10.26 مليون دولار.

ونفذ المستثمرون الأجانب عمليات شرائية على أسهم دبي وأبوظبي بقيمة تجاوزت 355.72 مليون درهم، أي نحو 97 مليون دولار، مقابل عمليات بيعية 318.059 مليون درهم، بما يعادل 87 مليون دولار بصافي شراء 37.66 مليون درهم، بحسب بيانات أسواق المال الإماراتية.

وبلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 182.625 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 196.793 مليون درهم.

وبلغت قيمة مشتريات الأجانب في بورصة دبي نحو 173.095 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 121.266 مليون درهم.

أرباح سوق دبي

وبلغ صافي بيع الأجانب من الأسهم في سوق أبوظبي 14.168 مليون درهم، مقابل صافي شراء في سوق دبي قدره 51.829 مليون درهم.

وبلغت أرباح سوق دبي المالي 10.912 مليار درهم، فيما تكبد سوق أبوظبي للأوراق المالية خسائر قدرها 7 مليار درهم.

واستحوذت أسهم 6 شركات مدرجة في أسواق المال الإماراتية تعاملات جلسة اليوم، علي 53 بالمائة من السيولة التي حققتها بورصتي دبي وأبوظبي.

وسجلت قيم تداول الأسهم الستة سيولة بلغت 881.095 مليون درهم، مع نهاية تعاملات جلسة اليوم، التي تمثل 53 بالمائة, من سيولة أسواق المال الإماراتية البالغة 1640 مليار درهم.