الأسهم الإماراتية تغلق الإثنين على انخفاض بقيادة «مصرف أبوظبي الإسلامي»

أنهت الأسهم الإماراتية تعاملات جلسة اليوم الاثنين على انخفاض، إذ هوى سهم مصرف أبوظبي الإسلامي، مع استمرار الضغوط البيعية على الأسهم القيادية.

وبحسب بيانات الأسواق، استقطبت بورصتا دبى وأبوظبى سيولة تجاوزت 1.692 مليار درهم، توزعت على 16295 صفقة، بينما سجلت خسائر سوقية بقيمة 12.312 مليار درهم بنهاية التعاملات.

ومع ختام تعاملات اليوم، تراجع سوق دبي المالي بنسبة 1.17 بالمائة، إلى مستوى 3354 نقطة.

وجرت تعاملات على أسهم دبي بحجم 131.152 مليون سهم بقيمة 403.028 مليون درهم.

جاء ذلك وسط انخفاض سهم ديوا 0.38 بالمائة، وديار للتطوير 2.07 بالمائة، وسوق دبي المالي 1.75 بالمائة، ودبي للاستثمار 1.21 بالمائة، وبنك دبي الإسلامي 1.03 بالمائة.

تراجع سهم مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجلت القيمة السوقية لأسهم دبي 556.901 مليار درهم بنهاية جلسة اليوم، مقابل نحو 561.213 مليار درهم بنهاية جلسة الجمعة، بخسائر بلغت 4.312 مليار درهم.

وتراجع سوق أبوظبي المالي بنسبة 0.71 بالمائة، إلى مستوى 9682 نقطة.

وجرت تعاملات على أسهم دبي بحجم 185.136 مليون سهم بقيمة 1.289 مليار درهم.

وجاء ذلك وسط انخفاض سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 2.62 بالمائة، والدار العقارية 2.70 بالمائة، وبروج 1.99 بالمائة، ودانة غاز 1.27 بالمائة، وبنك أبوظبي الأول 1.19 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 1.983 تريليون درهم بنهاية تعاملات اليوم، مقابل 1.991 تريليون درهم بنهاية تعاملات الجمعة بخسائر بلغت 8 مليارات درهم.