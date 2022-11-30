 الأسهم الإماراتية تغلق الأربعاء مرتفعة وسط توقعات رفع الفائدة الأمريكية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الإماراتية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مع تقييم المستثمرين توقعات رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى الاضطرابات التي تشهدها المدن الصينية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وبحسب بيانات أسواق المال الإماراتية، استقطبت بورصتي دبي وأبوظبي سيولة بحجم 4.913 مليار درهم توزعت على 26921 صفقة.

ومع ختام التعاملات، ارتفع سوق دبي المالي بنسبة 0.59 بالمائة، إلى مستوى 3323 نقطة.

الأسهم الإماراتية الأربعاء

وجرت تعاملات على أسهم دبي بحجم 392.572 مليون سهم بقيمة 871.739 مليون درهم.

جاء ذلك وسط ارتفاع سهم دبي للاستثمار 0.90 بالمائة، وإعمار العقارية 2.18 بالمائة، والإمارات دبي الوطني 2.71 بالمائة، وجي إف إتش 0.31 بالمائة، وسالك 1.73 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 580.944 مليار درهم بنهاية تعاملات اليوم، مقابل 578.330 مليار درهم بنهاية تعاملات الثلاثاء، بمكاسب بلغت نحو 2.614 مليار درهم.

وصعد سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.70 بالمائة، إلى مستوى 10545 نقطة.

وجرت تعاملات على أسهم أبوظبي بحجم 734.438 مليون سهم بقيمة 4.132 مليار درهم.

جاء ذلك وسط ارتفاع سهم بنك أبوظبي التجاري 5.50 بالمائة، ومصرف أبوظبي الإسلامي 2.13 بالمائة، والدار العقارية 4.16 بالمائة، وبروج 0.43 بالمائة، وبنك أبوظبي الأول 1.73 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.586 تريليون درهم بنهاية تعاملات اليوم، مقابل نحو 2.572 تريليون درهم بنهاية تعاملات الثلاثاء، بمكاسب بلغت 14 مليار درهم.