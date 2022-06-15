الأسهم الإماراتية تغلق الأربعاء مرتفعة بقيادة شركة الإمارات للمرطبات

ارتفعت أسعار الأسهم الإماراتية بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع سوق دبي المالي بنسبة 1.15% رابحًا 37.99 نقطة ليغلق عند مستوى 3335.79 نقطة، وبلغ حجم التداول 105.8 مليون سهم محققة ما قيمته 387.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 5300 صفقة لعدد 30 سهمًا.

صعود الأسهم الإماراتية

وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 13.33%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.94%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.89%، ثم قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والمرافق العامة بنسبة 0.78%، 0.77%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.39%، وأخيرًا قطاع النقل بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاعي الاتصالات والتأمين بنسبة 0.67%، 0.36%، على التوالي.

وقفز 16 سهمًا على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.94%، ثم سهم شركة الأغذية المتحدة بنسبة 12.50%، وتراجع 11 سهمًا على رأسها شركة تكافل الإمارات بنسبة 9.40%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.97%، فيما تصدر سهم بنك المشرق قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 1.1 مليون ورقة بقيمة 88.6 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وصعد مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.391% رابحًا 37.12 نقطة ليغلق عند مستوى 9539.17 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.921 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 207 مليون سهم، بقيمة 1.4 مليار درهم، عبر تنفيذ 10.1 ألف صفقة.

وقفزت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 2.23%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.87%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.81%، ثم قطاعي الصناعات والمرافق بنسبة 0.79%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.68%، وأخيرًا قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.37%، فيما تراجع قطاعي التقديري للمستهلك والطاقة بنسبة 0.82%، 0.09%، على التوالي.

وارتفع 31 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم “شركة الخليج للصناعات الدوائية” بنسبة 4%، ثم سهم “شركة فيرتيغلوب” بنسبة 2.23%، ثم سهم “شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية” بنسبة 2.2%، وتراجع 15 سهمًا على رأسها سهم “شركة أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-الأذونات” بنسبة 3.36%، ثم سهم “شركة دار التأمين” بنسبة 3.33%، ثم سهم “شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية” بنسبة 2.56%، فيما تصدر سهم “الشركة العالمية القابضة” قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 355.7 مليون درهم.