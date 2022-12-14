الأسهم الإماراتية تغلق الأربعاء مرتفعة بقيادة «شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية»

صعدت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الأربعاء، إذ قفز مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.128% رابحًا 12.77 نقطة ليغلق عند مستوى 10023.62 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.511 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 264.5 مليون سهم، بقيمة 1.4 مليار درهم، عبر تنفيذ 17.5 ألف صفقة.

أداء الأسهم الإماراتية

وصعد قطاعا العقارات، والطاقة ببورصة أبو ظبي بنسبة 0.83%، 0.29%، على التوالي، فيما تراجع قطاع المرافق بنسبة 2.63%، أعقبه قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 1.75%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 1.71%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.07%، وأخيرًا قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.07%.

وارتفع 25 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم “شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية” بنسبة 11.11%، ثم سهم “شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية” بنسبة 9.32%، ثم سهم “شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي أل سي” بنسبة 7.14%، وتراجع 30 سهمًا على رأسها سهم “مجموعة أرام” بنسبة 8.59%، ثم سهم “شركة أسمنت الخليج” بنسبة 8.15%، ثم سهم “شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل” بنسبة 6.93%، فيما تصدر سهم “الشركة العالمية القابضة” قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 245 مليون درهم.

بورصة دبي

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.31% رابحًا 10.46 نقطة ليغلق عند مستوى 3310.85 نقطة، وبلغ حجم التداول 147.2 مليون سهم محققة ما قيمته 323.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 8064 صفقة لعدد 34 سهمًا.

وارتفعت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الصناعة بنسبة 1.81%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.78%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.38%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%، فيما تراجع قطاع العقارات بنسبة 1.91%.

وزاد 14 سهمًا على رأسها الشركة العربية للطيران بنسبة 4.54%، ثم سهم شركة عمان للتأمين بنسبة 4.34%، وتراجع 16 سهمًا على رأسها الشركة الوطنية للتأمينات العامة بنسبة 8.01%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 4.76%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 17.8 مليون ورقة بقيمة 107.3 مليون درهم.

بورصة قطر

ونزل المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.93% خاسرًا 103.93 نقطة ليغلق عند مستوى 11080.21 نقطة، وبلغ حجم التداول 101.9 مليون سهم بقيمة 444.4 مليون ريال عبر تنفيذ 21417 صفقة، وتراجع 26 سهمًا، وارتفع 17 سهمًا، واستقرت 5 أسهم.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها الصناعات بنسبة 2.03%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.4%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.14%، فيما ارتفعت قطاعات الاتصالات، والبنوك والخدمات المالية، والنقل، والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.4%، 1.32%، 1.22%، 0.34%، على التوالي.

بورصة الكويت

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.08% رابحًا 5.65 نقطة ليغلق عند مستوى 7390.50 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.08% رابحًا 6.56 نقطة ليغلق عند مستوى 8227.87 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.06% رابحًا 3.58 نقطة ليغلق عند مستوى 5664.73 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.25% رابحًا 14.74 نقطة ليغلق عند مستوى 5819 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 125.1 مليون سهم بقيمة 41.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 5994 صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها المواد الأساسية بنسبة 0.87%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.81%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.75%، ثم قطاعي المنافع، والعقار بنسبة 0.53%، 0.52%، على التوالي، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.27%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.13%، وأخيرًا قطاعي السلع الاستهلاكية، والتأمين بنسبة 0.06%، 0.02%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي الصناعة، والخدمات المالية بنسبة 0.9%، 0.67%، على التوالي.