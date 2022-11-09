الأسهم الإماراتية تغلق الأربعاء مرتفعة بقيادة «تكافل الإمارات»

ارتفعت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.02% رابحًا 0.73 نقطة ليغلق عند مستوى 3385.07 نقطة، وبلغ حجم التداول 125.4 مليون سهم محققة ما قيمته 234.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 5411 صفقة لعدد 34 سهمًا.

أداء الأسهم الإماراتية

وقفزت 5 قطاعات ببورصة دبي؛ على رأسها الخدمات بنسبة 1.18%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.55%، يليه قطاعا البنوك، والاتصالات بنسبة 0.35%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.02%،

فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 3.33%، ثم قطاعا المرافق العامة، والتأمين بنسبتيْ 1.2%، 1.1%، على التوالي، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.48%.

وزاد 18 سهمًا؛ على رأسها شركة تكافل الإمارات بنسبة 9.39%، ثم سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 2.41%،

وتراجع 12 سهمًا؛ على رأسها شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 8.33%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 3.33%،

فيما تصدّر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم 12.3 مليون ورقة، بقيمة 76.7 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وصعد مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.182% رابحًا 19.29 نقطة ليغلق عند مستوى 10589.23 نقطة،

وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.485 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 348.2 مليون سهم، بقيمة 1.5 مليار درهم، عبر تنفيذ 17.4 ألف صفقة.

وقفز 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي؛ على رأسها المرافق بنسبة 2.59%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.79%، يليه قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.54%،

ثم قطاع العقارات بنسبة 0.39%، وأخيرًا قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.23%، فيما تراجع قطاعات الرعاية الصحية، والطاقة، والاتصالات بنسب 2.62%، 1.23%، 0.05%، على التوالي.

وارتفع 33 سهمًا ببورصة أبو ظبي؛ على رأسها سهم “شركة الاتحاد للتأمين” بنسبة 14%، ثم سهم “شركة أريد” بنسبة 5.56%،

ثم سهم “شركة إشراق للاستثمار” بنسبة 5.46%، وتراجع 19 سهمًا على رأسها سهم “شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل” بنسبة 9.94%، ثم سهم “شركة صناعات أسمنت الفجيرة” بنسبة 9.26%،

ثم سهم “شركة الخليج للمشاريع الطبية” بنسبة 7.04%، فيما تصدّر سهم “الشركة العالمية القابضة” قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 244.8 مليون درهم.

بورصة البحرين

وصعد المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.01% رابحًا 0.21 نقطة ليغلق عند مستوى 1864.87 نقطة، وبلغ حجم التداول 371 ألف سهم بقيمة 262.7 ألف دينار بحريني.

وارتفع ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 45.94% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.98%،

ثم قطاع الصناعات بنسبة نمو 0.41% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين لتصليح السفن بنسبة 0.11%، وصعد سهمي بيت التمويل الكويتي، بنك البحرين والكويت، بنسبتيْ 1.12%، 0.21%، على التوالي.

فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة انخفاض 43.05% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 2.82%،

ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 8.29% بضغوط هبوط سهمي شركة البحرين الوطنية القابضة، بنك البحرين الوطني بنسبتي 6.88%، 0.66%، على التوالي.