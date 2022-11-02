الأسهم الإماراتية تغلق الأربعاء مرتفعة.. وتراجع «بي إتش إم كابيتال»

صعدت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.66% رابحًا 21.96 نقطة ليغلق عند مستوى 3349.26 نقطة، وبلغ حجم التداول 139.2 مليون سهم محققة ما قيمته 345.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 6494 صفقة لعدد 35 سهمًا.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها المرافق العامة بنسبة 1.61%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.51%، يليه قطاع التأمين بنسبة 1.03%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.68%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.15%،

فيما تراجعت قطاعات السلع، والخدمات، والاتصالات بنسب 3.43%، 1.3%، 0.87%، على التوالي.

وزاد 12 سهمًا؛ على رأسها الشركة الإسلامية العربية للتأمين- سلامة بنسبة 3.45%، ثم سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 2.01%،

وتراجع 19 سهمًا على رأسها شركة بي إتش إم كابيتال بنسبة 9.64%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 7.17%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم 20.7 مليون ورقة بقيمة 124.3 مليون درهم.

أداء الأسهم الإماراتية

وقفز مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 0.118% رابحًا 12.28 نقطة ليغلق عند مستوى 10399.48 نقطة،

وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.452 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 396.3 مليون سهم، بقيمة 2.1 مليار درهم، عبر تنفيذ 21.8 ألف صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المرافق بنسبة 8.70%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 2.29%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.59%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.35%،

فيما تراجع قطاعا الرعاية الصحية، والطاقة بنسبة 1.55%، 1.07%، على التوالي، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.97%.

وارتفع 25 سهمًا ببورصة أبو ظبي، على رأسها سهم “شركة دار التأمين” بنسبة 14.82%، ثم سهم “شركة رأس الخيمة للدواجن” بنسبة 14.55%، ثم سهم “شركة حياة للتأمين” بنسبة 10.24%.

وتراجع 34 سهمًا على رأسها سهم “شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل” بنسبة 10%، ثم سهم “المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق” بنسبة 7.3%، ثم سهم “أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ” بنسبة 5.22%،

فيما تصدر سهم “مجموعة ملتيبلاي” قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 448.3 مليون درهم.