الأسهم الإماراتية تغلق الأربعاء مرتفعة بقيادة إعمار العقارية

عززت أسواق الأسهم الإماراتية مكاسبها في ختام تعاملات الأربعاء بقيادة إعمار العقارية، وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 2.84 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.609 مليار درهم، في جلسة الثلاثاء، إلى 3.612 تريليون درهم بنهاية جلسة الأربعاء، موزعة بواقع 2.932 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و680.7 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

صعود إعمار العقارية

وتوزعت المكاسب السوقية المحققة الأربعاء بواقع 2.04 مليار درهم لأسهم سوق دبي المالي، و803.5 مليون درهم لأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.52 مليار درهم موزعة بواقع 1.21 مليار درهم في سوق أبوظبي و313.8 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 762.3 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 19.7 ألف صفقة.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام “فادجي” مرتفعًا بنسبة 0.1% بمكاسب 9.2 نقطة عند 9526.14 نقطة، وصعد مؤشر “فادكس 15” بنحو 0.1% رابحًا نحو 9.5 نقطة ليقفل عند 9301.94 نقطة، فيما نما المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.23% أو ما يعادل 9.44 نقطة ليغلق عند 4038.32 نقطة.

وتصدّر سهم “إعمار العقارية” الأسهم الأكثر نشاطًا في سوق دبي مستقطبًا سيولة بنحو 49.3 مليون درهم وأغلق مرتفعًا بنسبة 1.28% عند 7.89 درهم،

تلاه “دبي الإسلامي” بسيولة 25.8 مليون درهم وأقفل عند 5.69 درهم، ثم “إمباور” بسيولة 24.3 مليون درهم ووصل إلى مستوي 1.65 درهم.

واستحوذ “العالمية القابضة” على النصيب الأكبر من التداولات في سوق أبوظبي بسيولة 211.6 مليون درهم، وأغلق مستقراً دون تغير عند 399.5 درهم، تلاه “ألفا ظبي” جاذباً نحو 92.5 مليون درهم وأقفل عند 18.66 درهم، ثم “أبوظبي التجاري” مستقطباً 65.5 مليون درهم ليغلق عند 8.94 درهم بمكاسب 0.68%.