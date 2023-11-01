الأسهم الإماراتية تغلق الأربعاء مرتفعة رغم الحذر قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

ارتفعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم الأربعاء، رغم الحذر الذي يسيطر على المستثمرين قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، ومواصلة تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب بيانات أسواق المال الإماراتية، بلغت أرباح سوق دبي المالي 2.59 مليار درهم، وربح سوق أبوظبي للأوراق المالية 17.158 مليار درهم، بإجمالي مكاسب بلغت 24.438 مليار درهم.

ترقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

ومع ختام تعاملات اليوم، استقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.36 مليار درهم، توزعت على 21.470 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.339% بالغًا مستوى 3892 نقطة، وسط تعاملات بحجم 125.076 مليون سهم، بقيمة 298.379 مليون درهم.

جاء ذلك وسط ارتفاع سهم شعاع كابيتال 3.06%، ودبي الاسلامية للتأمين وإعادة التأمين 2.37%، وبنك دبي الإسلامي 1.29%، والإمارات دبي الوطني 1.77%.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 655.488 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 652.989 مليار درهم بختام تعاملات أمس الثلاثاء، بمكاسب بلغت 2.59 مليار درهم.

بورصة أبو ظبي

كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.914% بالغًا مستوى 9429 نقطة، وسط تعاملات بحجم 214.445 مليون سهم بقيمة 1.062 مليار درهم.

جاء ذلك وسط ارتفاع سهم بنك أبوظبي التجاري 2.12%، ومصرف أبوظبي الإسلامي 3.11%، وأدنوك للحفر 4.40%، والدار العقارية 4.62%.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.721 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 2.704 تريليون درهم بختام تعاملات الجمعة، بمكاسب بلغت 17.158 مليار درهم.