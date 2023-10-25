الأسهم الإماراتية تغلق الأربعاء مرتفعة بقيادة قطاعي العقار والبنوك

صعدت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الأربعاء بقيادة قطاعي العقار والبنوك، محققة مكاسب بقيمة 34 مليار درهم. ونجح سوق دبي في تحقيق أكبر وتيرة صعود يومية منذ منتصف مايو 2022. وتوزعت المكاسب السوقية بواقع 18.7 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ونحو 15.04 مليار درهم لسوق دبي المالي.

صعود قطاعي العقار والبنوك

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.397 تريليون درهم، أمسن إلى 3.43 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.783 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و647.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم الإماراتية سيولة بأكثر من 1.4 مليار درهم موزعة بواقع 969.3 مليون درهم في سوق أبوظبي و458.3 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 397.9 مليون سهم عبر تنفيذ 23.7 ألف صفقة.



صعود قطاعي العقار والبنوك

ونما مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام “فادجي” بنسبة 0.56% تعادل 52.26 نقطة ليصل إلى مستوي 9324.88 نقطة، فيما بلغ مؤشر “فادكس 15” مستوي 9084.09 نقطة بمكاسب تجاوزت 50.3 نقطة أو ما نسبته 0.56%.

تعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم “الدار العقارية” بنسبة 4.8% و”أدنوك للحفر” 3.4% و”أدنوك للتوزيع” 3.01% و”أدنوك للغاز” 1.6% و”أي آند” بنحو 0.76% و”بروج” 0.4% و”طاقة” 0.33% و”أبوظبي الأول” 0.15%.

واستحوذ “العالمية القابضة” على النصيب الأكبر من التداولات بنحو 211.4 مليون درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.1% عند 399.9 درهم، تلاه “الفا ظبي” بسيولة 109 ملايين درهم، ووصل إلى 18.2 درهم، ثم “ملتيبلاي” و”الدار العقارية” بسيولة 95.5 مليون درهم و86.2 مليون درهم على التوالي.

سوق دبي

صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 2.66% أو ما يعادل 99.6 نقطة، وهي أكبر وتيرة مكاسب يومية في 17 شهراً ونصف، ليغلق عند 3841.12 نقطة، ليواصل بذلك مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي.

عزز صعود سوق دبي ارتفاع أسهم قيادية مثل “إعمار العقارية” بنسبة 4.24% ليغلق عند 6.64 درهم مع تصدره قائمة الأكثر نشاطًا مستقطبًا سيولة بنحو 145.6 مليون درهم،

كما صعد “الإمارات دبي الوطني” بنحو 3.44% إلى 16.55 درهم بسيولة 85.9 مليون درهم.

وارتفع “دبي الإسلامي” بنحو 2.3% إلى 5.39 درهم وأجتذب سيولة بنحو 37.6 مليون درهم، كما زاد “إعمار للتطوير” بنحو 7.4% إلى 6.1 درهم بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 21.8 مليون درهم.