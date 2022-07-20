الأسهم الإماراتية تغلق الأربعاء مرتفعة بقيادة سهم «الإمارات دبي الوطني»

واصلت الأسهم الإماراتية ارتفاعها في ختام تداولات اليوم للجلسة الخامسة على التوالي، ليرتفع سوق أبوظبي قرب مستوى 9400 نقطة، وصعد سوق دبي أعلى 3200 نقطة وسط مكاسب سوقية في كلا السوقين بنحو 21.4 مليار درهم.

صعود الأسهم الإماراتية

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.79% عند مستوى 3211 نقطة مع صعود 23 سهماً.

وبلغت قيمة التداول في سوق دبي 219.24 مليون درهم، بحجم تداول بلغ 73.83 مليون سهم.

وتصدر سهم إعمار الأسهم من حيث قيمة التداول من خلال 71.13 مليون درهم، كما تصدر الأسهم من حيث أحجام التداول من خلال 13.22 مليون سهم.

وفيما يخص أسهم العقار في سوق دبي، ارتفع سهم إعمار العقارية بنسبة 0.56%، بينما ارتفع إعمار للتطوير بنحو 1.19%، وصعد ديار للتطوير بنسبة 1.05%.

وتزامن أداء السوق مع ارتفاع الإمارات دبي الوطني بنسبة 2%، بينما صعد دبي الإسلامي بنسبة 1.08%، وارتفع سهم تيكوم بنسبة 0.42%، وكذلك ارتفع ديوا بنحو 0.39%، وارتفع سهم تعاونية الاتحاد بنسبة 2.76%.

وتصدر سهم الإمارات للمرطبات الأسهم الصاعدة في سوق دبي بنحو 14.91%، بينما تصدر سهم الفردوس الأسهم الهابطة بنسبة 9.96%.

واتجه الأجانب للشراء في سوق دبي بصافي 20.72 مليون درهم، واشترى الخليجيون بصافي 17.55 مليون درهم، وكذلك العرب بصافي 4.3 مليون درهم، فيما باع الإماراتيون بصافي 42.59 مليون درهم.

وسجلت القيمة السوقية لسوق دبي 544.572 مليار درهم مقابل قيمة بلغت أمس 540.871 مليار درهم لتربح 3.7 مليار درهم.

سوق أبوظبي

وفي ختام جلسة اليوم ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.35% عند مستوى 9375 نقطة.

وبلغت قيمة التداول في سوق أبوظبي 1.25 مليار درهم، فيما بلغ حجم التداول 154.97 مليون سهم.

وجاء أداء السوق مع استقرار العالمية القابضة، بينما ارتفع أبوظبي الأول بنسبة 1.49%، وسجل ألفاظبي تراجعا بنسبة 1.72%.

فيما ارتفع سهم مجموعة اتصالات بنسبة 4.61% وارتفع مجموعة ملتيبلاي بنسبة 0.57%، وتراجع أدنوك للتوزيع بنحو 1.42%، وارتفع الدار العقارية بنسبة 1.77%، وارتفع بروج بنسبة 2.14%.

وتصدر سهم العالمية القابضة الأسهم من حيث قيمة التداول بقيمة 323.654 مليون درهم، فيما تصدر ملتيبلاي الأسهم النشطة من حيث أحجام التداول بنحو 37.17 مليون سهم.

وقاد سهم بلدكو ارتفاعات سوق أبوظبي بنسبة 11.8%، بينما تصدر الخليج للمشاريع الطبية تراجعات السوق بنسبة 9.7%.

واتجه الأجانب للبيع في سوق العاصمة بصافي 62.69 مليون درهم فيما اشترى الخليجيون بصافي 17.19 مليون درهم، وباع العرب بصافي 3.55 مليون درهم، واشترى الإماراتيون بصافي 49.05 مليون درهم.

وسجلت القيمة السوقية لسوق أبوظبي 1.96425 تريليون درهم مقابل قيمة بلغت أمس 1.94648 تريليون درهم لتربح 17.7 مليار درهم.